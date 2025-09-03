Nashik Ganeshotsav : डीजे नाही, लेझर नाही: गणेशोत्सव मंडळांना पोलिसांचा कडक इशारा

नाशिक: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांना रात्री उशिरापर्यंत देखावे पाहता यावेत यासाठी अखेरचे चार दिवस मध्यरात्री बारापर्यंत गणेश मंडळांना आरास व देखावे खुले ठेवण्यास पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आली आहे. एरवी रात्री १० नंतर देखाव्यांसह ध्वनिक्षेपकांवरही बंदी असते. मात्र शेवटचे तीन दिवस मध्यरात्रीपर्यंत भाविकांना देखावे पाहण्याचा आनंद लुटता येणार आहे. त्याचवेळी ध्वनी मर्यादेचा भंग, तसेच लेझर लाइटचा वापर केल्यास संबंधित मंडळावर जागेवर गुन्हा दाखल करत कठोर कारवाईचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..वर्षभरातील काही दिवस सार्वजनिक उत्सवाच्या काळात मध्यरात्रीपर्यंतची मर्यादा शिथिल करण्यात येते. त्यानुसार गणेशोत्सवातील शेवटचे चार दिवस शिथिलता देण्यात आली आहे. शहर-जिल्ह्यातील सार्वजनिक गणेश मंडळांनी उभारलेले देखावे मध्यरात्रीपर्यंत पाहण्याची संधी भाविकांना मिळते. तसेच, उपहारगृहही मध्यरात्रीपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा मिळालेली आहे. त्यामुळे रात्री बारा वाजेपर्यंत उद्यापासून तीन दिवस दणदणाट असणार आहे..विशेषतः संगीतावर आधारित लाईटिंगचा झगमगाट पाहण्यासाठी तरुणाई उत्साही असते. एरवी रात्री दहा वाजेपर्यंतची मर्यादा असल्याने बहुतांश नागरिक घराबाहेर पडणे टाळतात. परंतु हीच मर्यादा मध्यरात्रीपर्यंत केल्याने देखावे पाहण्यासाठीही भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. तर शेवटच्या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डीजे वाजविण्यावर बंदी घातली आहे. त्याऐवजी पारंपरिक वाद्य वाजविण्यावर मंडळांनी भर दिला आहे. मात्र रात्री बाराच्या ठोक्याला सारेच बंद करावे लागणार आहे..गस्ती पथकांकडून वॉचमध्यरात्रीपर्यंत देखावे पाहता येणार असल्याने भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. गर्दीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही यासाठी शहर पोलिसांकडून गस्ती पथके तैनात करण्यात आलेली आहेत. साध्या वेशातील पोलिस गर्दीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतील. त्याचप्रमाणे डीजेचा आवाज मोजण्यासाठी पोलिसांची स्वतंत्र पथके यंत्रासह भेटी देतील. डीजेचा आवाज मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास संबंधित मंडळावर कायदेशीर कारवाईची शक्यता आहे..ध्वनी मर्यादेकडे लक्षसार्वजनिक गणेश मंडळांकडून भाविकांना आकर्षित करण्यासाठी देखावे उभारले जातात. काही प्रबोधनात्मक, तर काही डीजेचे संगीत आणि लायटिंगचा मिलाफ असलेले असतात. अशाच देखाव्यांवर पोलिसांची करडी नजर असणार आहे. रात्रीच्या वेळी शांतता क्षेत्रात ४०, तर निवासी क्षेत्रात ४५ डेसीबल ध्वनीमर्यादेची क्षमता आहे. या ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास त्या मंडळांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. सदरचे डेसीबल मोजमाप करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाकडून पोलिस ठाण्यांना यंत्र पुरवण्यात आले असून, ध्वनीचे मोजमाप केले जात आहे..Nashik Ganeshotsav : गणेशोत्सवामुळे नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस: २०० कोटींची उलाढाल....तर गंभीर गुन्हे दाखल होणारगणेशोत्सवात गेल्या काही वर्षांपासून लेझर लाईटचा वापर होतो आहे. लेझरची किरणे डोळ्यावर पडल्यास त्याचे दुष्परिणाम दिसून आले आहेत. काही घटनांमध्ये भाविकांच्या डोळ्यांना गंभीर इजा पोचून त्यांना दृष्टी गमवावी लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातही पोलिसांकडून मंडळांना लेझर न वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे आढळून आल्यास गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याचाही इशारा पोलिस आयुक्तांनी दिलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.