Nashik Ganeshotsav : गणेशोत्सवामुळे नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस: २०० कोटींची उलाढाल

Ganeshotsav Boosts Nashik Economy : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने घरं, गाड्या, फुले, मिठाई व इलेक्ट्रॉनिक्स खरेदीत मोठी उलाढाल झाल्याने शहरात उत्सवी माहोल.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ‘श्री’ गणरायाच्या आगमनाने येथील बाजारपेठेला बूस्टर डोस मिळाला आहे. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून रिअल इस्टेट, वाहन खरेदी-विक्री, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेत सुमारे दोनशे कोटींची उलाढाल शहरात झाली आहे. समाधानकारक पाऊस, सण-उत्सवांच्या मोसमात विविध योजनांचा लाभ उठवत बाजारपेठेत चैतन्याचे वातावरण असून, दिवाळीपर्यंत चैतन्याचा हा ट्रेंड कायम राहील.

