Nashik Ganeshotsav : गणेशोत्सवामुळे नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस: २०० कोटींची उलाढाल

नाशिक: 'श्री' गणरायाच्या आगमनाने येथील बाजारपेठेला बूस्टर डोस मिळाला आहे. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून रिअल इस्टेट, वाहन खरेदी-विक्री, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेत सुमारे दोनशे कोटींची उलाढाल शहरात झाली आहे. समाधानकारक पाऊस, सण-उत्सवांच्या मोसमात विविध योजनांचा लाभ उठवत बाजारपेठेत चैतन्याचे वातावरण असून, दिवाळीपर्यंत चैतन्याचा हा ट्रेंड कायम राहील..क्रेडाई मेट्रोच्या वतीने ऑगष्ट महिन्यात प्रॉपर्टी एक्स्पोचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचवेळी एकाच छताखाली हजारो प्रॉपर्टी पाहण्याची संधी नाशिककरांना उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचवेळी एक्स्पोच्या माध्यमातून पाहिलेल्या प्रकल्पातून अचूक स्वप्नातील घर निवडत गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर बुकिंग करण्यात आले. क्रेडाईच्या सर्वेक्षणानुसार मागील दहा दिवसात १७५ फ्लॅटचे बुकिंग झाले. यात चाळीस लाखांपासून ते दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे फ्लॅट बुकिंग झाली. यातून शहरात सुमारे दिडशे कोटींची उलाढाल झाल्याचे क्रेडाई मेट्रोचे अध्यक्ष गौरव ठक्कर यांनी दिली..पूजासाहित्याला मागणीसत्यनारायण पूजनासाठी पुरोहितांना मागणी आहे. त्यामध्ये हळद-कुंकू-रांगोळीपासून ते सुपाऱ्या, श्रीफळ, विविध प्रकारच्या अगरबत्ती व धूप तसेच कापड अशा साहित्याचा समावेश आहे. त्यामुळे या बाजारपेठेचे उलाढाल लाखांवर पोहचला आहे.आरास व्यावसायिक खूश!सार्वजनिक मंडळांनी विविध देखावे तयार केले. देखाव्यांमध्ये सामाजिक, प्रबोधनात्मक तसेच विविध प्रकारच्या देखाव्यांचा समावेश आहे. या देखाव्यांवर लाखो रुपयांचा खर्च मंडळांनी केल्याने देखावे-आरास व्यावसायिकांना गणराय पावला..फुलांचा सुगंध दरवळलागणेशोत्सवात फुलांचा सुगंध दरवळला आहे. मोगऱ्याचा किलोला दर अठराशे रुपयांपर्यंत पोहचला आहेत. तर शेवंती, झेंडू, ॲस्टरसह अन्य फुलांचे दर किलोला चारशे ते सातशे रुपये मोजावे लागत आहे. तसेच दुर्वांची एका जुडीचा दर ५ ते वीस रुपये असून जास्वंदीच्या फुलालाही अधिकची मागणी आहे. फुलांना असलेली मागणी बघता बाजारपेठेत दररोज सुमारे ५ ते ७ लाखांची उलाढाल होत आहे..हॉटेलमध्ये गर्दीदेखावे व आरास पाहण्यासाठी सायंकाळनंतर शहरात गर्दी ओसंडून वाहत आहेत. सहकुटुंब घराबाहेर पडलेले भाविकांची पावले यानिमित्ताने हॉटेलिंगकडे वळत आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांकडूनही ग्राहकांचे आदरातिथ्य केले जात आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यवसायात रोजचा एक कोटींचा गल्ला असल्याचे जाणकार सांगतात..मोदक-मिठाईमधून ७० लाखांची उलाढाललाडक्या गणरायाच्या सेवेत तल्लीन भक्तांकडून श्री गणेशाला दररोज विविध मोदकांचा नैवेद्य अर्पण केला जात आहे. मोदकांसोबत निरनिराळ्या प्रकारची मिठाई व अल्पोपहाराच्या खाद्यपदार्थांच्या मागणीत ही वाढ झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या या कालावधी नाशिकमध्ये दरदिवशी मिठाईमधून साधारणतः ७० लाखांच्या आसपास उलाढाल होत आहे. .मोदकांमध्ये मैद्याच्या साध्या मोदकापासून ते मावा, चॉकलेट, अंजीर, केशर, ड्रायफ्रूट्सपासून ते सोन्या-चांदीचे वर्ख असलेल्या मोदकांचा समावेश आहे. साधारणतः ७४० रुपये किलोपासून मोदकांचे दर आहेत. सोन्याचे वर्ख असलेल्या मोदकांचे दर वीस हजार रुपये किलो आहेत. नाशिकमध्ये दररोज अंदाजे ४०० ते ५०० किलो मोदकांची विक्री होत आहे. काजूकतली, मलई बर्फी, अंजीर व ड्रायफुटस्, आंबा बर्फी अशा विविध प्रकारच्या मिठाईंना अधिकची मागणी आहे..इलेक्ट्रॉनिक्स, गॅजेट खरेदीउत्सव काळात इलेक्ट्रॉनिक्स व गॅजेट, गृहोपयोगी वस्तू खरेदीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आकर्षक योजना, बिनव्याजी कर्जामुळे या क्षेत्रात सुमारे दीड कोटींहून अधिकची उलाढाल झाल्याचा व्यावसायिकांचा अंदाज आहे. स्वातंत्र्यदिनापासून इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेट खरेदीचा माहोल बाजारपेठेत निर्माण झाला आहे. तो गणेशोत्सवातही कायम आहे. पंधरा हजार रुपयांपासून तर महागडे स्मार्टफोन खरेदी ग्राहकांकडून केली जाते आहे..स्मार्टफोन खरेदीवर भेटवस्तू, क्रेडिट कार्ड वापरावर घसघशीत सवलत या योजनांचा प्रतिसाद आहे. फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मायक्रोव्हेव, टीव्ही अशा होम अप्लायंसेसला मागणी आहे. होम अप्लायन्स खरेदीवर आकर्षक योजना आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी गणेशोत्सव काळात सेल जाहीर केले नसल्याने स्थानिक व्यावसायिक, दालनांना फायदा होत आहे. पितृपक्षात ग्राहकसंख्या रोडावेल. नवरात्रोत्सव, दसरा व दिवाळीला खरेदीचा आलेख पुन्हा वाढेल..इलेक्ट्रॉनिक्स, गॅजेट खरेदीच्या नोंदीबजेट स्मार्टफोनला सर्वाधिक पसंती८० टक्के वस्तू खरेदीसाठी कर्ज योजनाशून्य टक्यापासून कर्ज सुविधा उपलब्ध.खरेदीवर हमखास भेटवस्तू, लकी-ड्रॉ योजना.मोठ्या वस्तूंची मोफत घरपोच सुविधअतिरिक्त वॉरंटीचा ग्राहकांना फायदा..४५० चारचाकी, १,६०० दुचाकींची विक्रीदहा दिवसांच्या मुहुर्तावर शहरातील विविध ११ शोरुम मधून तब्बल ४५० चारचाकी, सुमारे सोळाशे दुचाकींची विक्री झाली. दुचाकींमध्ये शंभर इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची संख्या आहे. वाहन कंपन्यांनी गाड्यांचा मुबलक साठा उपलब्ध करुन ठेवल्याने ग्राहकांना मागेल त्याच दिवशी गाडी उपलब्ध करून दिल्याचा देखील परिणाम आहे. गेल्या दहा दिवसांत साधारणत: ८० इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांचे बुकिंग झाले. पेट्रोल वाहनांचे ४५० पेक्षा जास्त बुकिंग झाले. दुचाकींमध्ये मोपेड गाड्यांची विक्री अधिक आहे. त्यापाठोपाठ गिअरच्या गाड्यांना पसंती आहे. स्पोर्ट्स व बुलेट गाड्यांची मागणी कायम आहे. नवीन गाड्याच्या तुलनेत कमी दराने उपलब्ध होणारी कार घेण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढलेला दिसतो..क्रेडाई एक्स्पोच्या माध्यमातून त्याचवेळी अनेकांनी प्रकल्प बघितले. गणेशोत्सवात बुकिंग झाले. हाच ट्रेंड नवरात्रोत्सव व पुढे दिवाळीपर्यंत कायम राहील.-गौरव ठक्कर, अध्यक्ष, क्रेडाई मेट्रो, नाशिक. 'या' पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी .गणेशोत्सवा-निमित्त स्मार्टफोनसह इतर गॅझेटच्या खरेदीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ग्राहकांसाठी आकर्षक योजना उपलब्ध असल्याने खरेदीचा आनंद द्विगुणित होतो आहे.- मंगेश वाझट, जिल्हा