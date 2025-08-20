नाशिक

Ganeshotsav Special Trains : आता गावी जाणे सोपे! गणेशोत्सवासाठी मुंबई-नागपूर विशेष रेल्वे सुरू

Central Railway Announces Six Special Trains for Ganeshotsav : गणेशोत्सवानिमित्त प्रवाशांची सोय व्हावी यासाठी मध्य रेल्वेने मुंबई-नागपूर दरम्यान सहा अतिरिक्त विशेष रेल्वेगाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक रोड: गणेशोत्सवानिमित्त मुंबई एलटीटी आणि नागपूर दरम्यान सहा अतिरिक्त विशेष रेल्वेगाड्या सोडण्याचा निर्णय मध्य रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. विशेष गाडी ०२१०१ ही २२ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबरपर्यंत दर शुक्रवारी एलटीटी येथून ००.१५ ला सुटेल.

