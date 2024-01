Nashik Crime: देवळालीगावात टोळक्याने केली 4 वाहने, 9 दुचाक्यांची तोडफोड; तिघांसह 2 अल्पवयीन मुलांना अटक

नाशिक : देवळाली गावात एकाच्या घरात घुसून सामानाची तोडफोड करत धुडगूस घालणाऱ्या टोळक्याने रस्त्यालगत पार्क केलेल्या ४ वाहनांसह व ९ दुचाक्यांची तोडफोड करीत दहशत माजविली.

उपनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत, काही तासांमध्ये दहशत माजविणाऱ्या टोळक्याला जेरबंद करीत गुन्हा दाखल केला आहे. (Gang vandalized 4 vehicles 9 bikes in Deoalaligaon 2 minors along with 3 arrested Nashik Crime)