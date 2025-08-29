Nashik Ganpati security : ३१ मौल्यवान गणपतींवर पोलिसांची करडी नजर, मंडळांकडूनही कडेकोट बंदोबस्त

नाशिक: शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत ३१ सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मौल्यवान गणपतींची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या गणपतींच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्हींची करडी नजर आहेच. शिवाय, पोलिसांच्या बंदोबस्तासह मंडळांच्या स्वयंसेवकांचाही कडेकोट पहाराही ठेवण्यात आलेला आहे. .शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये यंदा ८६७ मंडळांनी ‘श्रीं’ची प्रतिष्ठापना केली आहे. यात ३१ मौल्यवान गणपतींचा समावेश असून भद्रकाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये सर्वाधिक सात मौल्यवान गणपती आहेत. मौल्यवान गणपतींवर सोन्या-चांदीची दागदागिने असून आकर्षक गणपती पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी होते आहे. मात्र या मौल्यवान गणरायाच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्हींची करडी नजर राहणार आहे. .याशिवाय दिवस-रात्र पोलिस कर्मचारी, गृहरक्षक दलाच्या जवानांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. परंतु, तरीही सुरक्षितते संदर्भातील जबाबदारी मंडळांवर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दिवसरात्र मंडळांच्या स्वयंसेवकांचाही कडेकोट पहारा आहे. याशिवाय पोलिसांच्या दिवस-रात्र गस्तीपथकांमार्फत सातत्याने गस्तही घातली जाते आहे..आयुक्तालयाच्या सूचनामौल्यवान गणपती मंडळांना परवानगी देतानाच पोलिस आयुक्तालयाने सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. मंडळाने पुरेशा प्रमाणात चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही बसवावेत, दिवसरात्र मंडळाने स्वयंसेवकांची सुरक्षेसाठी नेमणूक करावी, भाविकांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गावर सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवावी, स्थानिक पोलिस ठाण्याकडून दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांसह होमगार्ड उपलब्धता असेल, रात्रीच्या वेळी स्वयंसेवकांनी जागता खडा पहारा द्यावा, संशयास्पद निदर्शनास आल्यास ११२ अथवा पोलिसांना माहिती कळवावी..पोलिस गस्तमौल्यवान गणपतीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टकोनातून पोलिस ठाणेनिहाय दिवस रात्र गस्तीचे आदेश आयुक्तालयाने दिलेले आहेत. पोलिस ठाण्याच्या गस्तीपथकासह शहर गुन्हेशाखांचे गस्ती पथकेही रात्री ठराविक वेळी भेटी देणार आहेत. मौल्यवान गणपती मंडळाच्या ठिकाणी सुरक्षेत निष्काळजीपणा वा ढिसाळपणा आढळून आल्यास संबंधित मंडळांवर कारवाईचीही शक्यता आहे..Nashik Ganesh Festival : यंदाच्या गणेशोत्सवावर निवडणुकांची छाप; नाशिकमध्ये इच्छुकांकडून जोरदार प्रचार.यंदा पोलिस आयुक्तालय हद्दीत ३१ मौल्यवान गणपती आहेत. याठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी संबंधित मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच, सीसीटीव्ही बसविण्याबाबतही सूचना केली आहे. याशिवाय पोलिस व होमगार्ड आणि मंडळांचे स्वयंसेवकही निगराणी ठेवतील.-किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, शहर गुन्हे शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.