Nashik Ganpati security : ३१ मौल्यवान गणपतींवर पोलिसांची करडी नजर, मंडळांकडूनही कडेकोट बंदोबस्त

Security Arrangements for Valuable Ganpati Idols : नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या देखरेखीखाली ३१ मौल्यवान गणपतींच्या मंडळांवर दिवस-रात्र स्वयंसेवक आणि पोलिसांचे कडेकोट पहारा सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत ३१ सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मौल्यवान गणपतींची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या गणपतींच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्हींची करडी नजर आहेच. शिवाय, पोलिसांच्या बंदोबस्तासह मंडळांच्या स्वयंसेवकांचाही कडेकोट पहाराही ठेवण्यात आलेला आहे.

