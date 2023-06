Nashik Crime : गावठी कट्टा विक्रीसाठी आला अन्‌ अडकला; कट्टा, 3 जिवंत काडतुसे जप्त

Nashik Crime : मुंबई- आग्रा महामार्गावरील छान हॉटेल परिसरात गावठी कट्टा व काडतुसे विक्रीसाठी आलेला संशयिताला गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने अटक केली आहे.

त्यांच्याकडून गावठी कट्टा, तीन जिवंत काडतुसे व दुचाकी असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, त्याच्याविरुद्ध मारहाणीचे गुन्हे दाखल आहेत. (Gavathi Katta came for sale and got stuck Katta 3 live cartridges recovered Nashik Crime)

सनी रमेश दळवी (३४, रा. अभिनव रो हाऊस, बंदावणेनगर, कामटवाडा, नाशिक) असे सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे. युनिट एकचे अंमलदार विशाल काठे यांना संशयित दळवी गावठी कट्टा विक्रीसाठी येणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय ढमाळ यांनी त्या आधारे पथकाला सापळा रचण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार, पथकाने महामार्गावरील छान हॉटेल परिसरात सापळा रचला होता. गुरुवारी (ता. १५) मध्यरात्री संशयित दळवी त्या ठिकाणी आला असता, दबा धरून असलेल्या पथकाने त्याला ताब्यात घेत त्याची झडती घेतली.

त्या वेळी त्याच्याकडून गावठी कट्टा, तीन जिवंत काडतुसे आणि दुचाकी (एमएच- १५- सीक्यू- ४५७८) असा ५१ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संशयित दळवीविरोधात मारहाणीसह गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहे.

सदर कामगिरी पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, सहायक आयुक्त वसंत मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट एकचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय ढमाळ, सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर, हवालदार प्रवीण वाघमारे, विशाल काठे, विशाल देवरे, मुक्तार शेख, अप्पा पानवळ, नझीम पठाण यांनी बजावली.