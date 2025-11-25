नाशिक

Nashik Protest : मालेगावातील चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ घाटनांदूर पूर्ण बंद; मोर्चातून आरोपीला फाशीची जोरदार मागणी!

Justice For Child : मालेगावातील चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या निषेधार्थ घाटनांदूर येथे बहुजन विकास मोर्चा व एमआयएमच्या आवाहनावर बंद पाळण्यात आला. मोर्चातून आरोपीस फाशीची व जलदगती न्यायालयात खटला चालवण्याची मागणी करण्यात आली.
Ghatanandur Observes Complete Bandh Against Malegaon Atrocity

Ghatanandur Observes Complete Bandh Against Malegaon Atrocity

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घाटनांदूर : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात चिमुकलीवर अत्याचार करून क्रूरपणे हत्या केल्याच्या निषेधार्थ (ता.२५) मंगळवारी बहुजन विकास मोर्चा व एमआयएमच्या वतीने बंदची हक्क देण्यात आली होती. या बंदला प्रतिसाद देत येथील सर्व व्यापाऱ्यांनी आपापली व्यापारी प्रतिष्ठाने बंद ठेवून प्रतिसाद देऊन निषेध व्यक्त केला.

Ghatanandur Observes Complete Bandh Against Malegaon Atrocity
एपीएमसीअंतर्गत रस्‍त्‍यांच्या दुरस्‍तीला वेग
Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
Atrocity
Child protection
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com