नाशिक

Ghoti Child Labour : शहराचा झगमगाट की बालपणाचा कचरा? घोटीतील चिमुरड्यांच्या हातातील 'दप्तर' हरवले

Child Labour at Garbage Dumps in Ghoti : रस्ते, चौक, उद्याने चकाचक केली जातात आणि ‘स्वच्छ शहर’चे फलक अभिमानाने उभे राहतात. मात्र, या झगमगाटामागे एक अस्वस्थ करणारे वास्तव दडलेले आहे. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर उभे असलेले बालपण.
Ghoti Child Labour

Ghoti Child Labour

sakal 

गोपाळ शिंदे ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घोटी: शहर स्वच्छ दिसावे म्हणून कचरा शहराबाहेर ढकलला जातो. रस्ते, चौक, उद्याने चकाचक केली जातात आणि ‘स्वच्छ शहर’चे फलक अभिमानाने उभे राहतात. मात्र, या झगमगाटामागे एक अस्वस्थ करणारे वास्तव दडलेले आहे. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर उभे असलेले बालपण.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
Mumbai
swachh bharat mission
Swachh Bharat Abhiyan
Government

Related Stories

No stories found.