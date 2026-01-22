Ghoti Child Labour : शहराचा झगमगाट की बालपणाचा कचरा? घोटीतील चिमुरड्यांच्या हातातील 'दप्तर' हरवले

घोटी: शहर स्वच्छ दिसावे म्हणून कचरा शहराबाहेर ढकलला जातो. रस्ते, चौक, उद्याने चकाचक केली जातात आणि ‘स्वच्छ शहर’चे फलक अभिमानाने उभे राहतात. मात्र, या झगमगाटामागे एक अस्वस्थ करणारे वास्तव दडलेले आहे. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर उभे असलेले बालपण..ज्या हातात दप्तर असायला हवे, त्या हातात कचरा आहे. ज्या कानांत शाळेची घंटा घुमायला हवी, त्या कानांत कचरा ट्रकांचा आवाज आहे. हा शहराच्या प्रगतीचा कुठला चेहरा आहे? मुंबई-नाशिक महामार्गालगत शहराच्या कडेला, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर प्लॅस्टिक बाटल्या व भंगार वेचणारी चिमुरडी मुले आजही दिसतात. .वेगवान वाहतूक, अपघातांचा धोका, घातक कचऱ्यामुळे आजार, कुपोषण आणि सर्वांत गंभीर म्हणजे शिक्षणापासून कायमची ताटातूट हेच त्यांचे रोजचे वास्तव आहे. ‘भविष्य घडविणारी मुले’ प्रत्यक्षात कचऱ्यातून तुकडे गोळा करताना दिसणे ही बाब केवळ वेदनादायक नाही, तर लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि समाजासाठी लाजिरवाणी आहे. .बालहक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि बालकामगार प्रतिबंधक कायदे कागदावर सक्षम असले तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही साखळी तुटलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि कामगार विभाग सर्वांची संयुक्त जबाबदारी असलेला हा प्रश्न समन्वयाअभावी व उदासीनतेमुळे व्यवस्थेच्या फटीतून खाली पडतो आहे..हस्तक्षेप कमी, प्रसिद्धी जास्तकाही स्वयंसेवी संस्थांचे कामही मैदानापेक्षा व्यासपीठावर अधिक दिसते. प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कमी आणि प्रसिद्धी जास्त, असे चित्र निर्माण झाले आहे. स्वच्छतेचा अर्थ फक्त कचरा हटविणे नाही, माणुसकी जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कचरा व्यवस्थापनाबरोबर बालकामगार रोखण्यासाठी ठोस उपाय गरजेचे आहेत. .अटल सेतू–सिडको कोस्टल रोड जोडणीला मंजुरी; उभारले जाणार सहा रॅम्प, पण कुठे अन् फायदा काय होणार? जाणून घ्या....यात प्रामुख्याने कचरा डेपो व महामार्गालगत नियमित तपासण्या व तत्काळ कारवाई. कचरा वेचणाऱ्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण व मुलांचे शाळेत पुनर्प्रवेश. आरोग्य तपासणी, पोषण आहार, समुपदेशन व कुटुंबांना रोजगाराशी जोडणे. प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांचा समन्वय कागदावर नव्हे, प्रत्यक्ष कृतीत हवा..प्रश्न भविष्याचा...आज प्रश्न फक्त कचऱ्याचा नाही, तो उद्या देशाचे नागरिक होणाऱ्या मुलांचा आहे. शहर स्वच्छ करताना बालपण हरवू नये. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर उभ्या असलेल्या या मुलांना शाळेपर्यंत आणि सुरक्षित आयुष्यापर्यंत पोहोचविणे हीच खरी ‘स्वच्छता मोहीम’ ठरेल. अन्यथा, झगमगाटात न्हालेली ही शहरे आपल्याला सतत हा प्रश्न विचारत राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.