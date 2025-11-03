नाशिक

Land Acquisition : घोटी-त्र्यंबकेश्वर रस्ता रुंदीकरण: 'एक इंचही जमीन देणार नाही!' शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध कायम

Farmers Resist Land Survey for Ghoti–Trimbakeshwar Road Project : नाशिक: घोटी ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून, भूसंपादन न करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आहुर्ली येथील बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात उपोषण करण्याचा निर्धार केला.
Farmers Protest

Farmers Protest

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: घोटी ते त्र्यंबकेश्‍वर (पेगलवाडी)दरम्यान रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून, रविवारी (ता. २) मोजणीसाठी आलेल्या खासगी कंपनीच्या व्यक्तींना त्यांनी पिटाळून लावले आहे. आहुर्ली येथे या शेतकऱ्यांनी बैठक घेत इंचभरही जमिनीची मोजणी करू न देण्याचा निर्धार व्यक्त करीत प्रशासनाविरोधात उपोषणाची तयारी सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
farmer protest
Land Acquisition
Project
trimbakeshwar
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com