Land Acquisition : घोटी-त्र्यंबकेश्वर रस्ता रुंदीकरण: 'एक इंचही जमीन देणार नाही!' शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध कायम

नाशिक: घोटी ते त्र्यंबकेश्वर (पेगलवाडी)दरम्यान रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून, रविवारी (ता. २) मोजणीसाठी आलेल्या खासगी कंपनीच्या व्यक्तींना त्यांनी पिटाळून लावले आहे. आहुर्ली येथे या शेतकऱ्यांनी बैठक घेत इंचभरही जमिनीची मोजणी करू न देण्याचा निर्धार व्यक्त करीत प्रशासनाविरोधात उपोषणाची तयारी सुरू केली आहे..नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर या रस्त्याच्या बाजूचे बांधकाम हटविल्याने शेतकरी व स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. 'एनएमआरडीए'च्या या कारवाईविरोधात स्थानिकांनी साखळी उपोषण सुरू केले. त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नसताना घोटी ते त्र्यंबकेश्वर या ५२ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा विषय पेटला आहे. पेगलवाडी ते घोटीपर्यंत सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची अधिसूचना १४ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करण्यात आली. .त्यात २० गावांमध्ये भूसंपादन होणार असल्याचे सांगण्यात येते. ही अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना नोटिसा प्राप्त झाल्या. त्यानंतर प्रशासनाने या नोटिसा मागे घेत अधिसूचना प्रधिद्ध केली आणि आता फेरनोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु, यापूर्वी रस्ता करताना कुठल्याही प्रकारचे भूसंपादन झालेले नाही किंवा त्याचा मोबदला मिळालेला नसल्याचे या शेतकऱ्यांनी म्हटले. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली वाढवण बंदराशी जोडण्याचा डाव प्रशासन आखत असल्याचा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे..शेतकऱ्यांचे आरोप असेशासनाने चौपदरीकरणाची अधिसूचना जारी केली आणि प्रत्यक्ष काम सहापदरीचे होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला असलेले शेतकरी भूमिहीन होतील. शासनाने त्यांचा विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता थेट प्रकल्प त्यांच्या माथी मारण्याचा प्रकार हा 'हुकूमशाही' कारभार असल्याची टीका या शेतकऱ्यांनी केली..त्यामुळे एक इंचही जमीन शासनाला द्यायची नाही, असा निर्धार करीत लवकरच उपोषण करण्याचा निर्णय आहुर्ली येथील बैठकीत शेतकऱ्यांनी घेतला. शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष नागेश गायकर, उपाध्यक्ष सपन परदेशी, विवेक कुटके, सचिव गोरख वाजे, ज्ञानेश्वर महाले यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..राजू शेट्टींना कन्नड भाषेतच बोलण्याचा आग्रह, मराठी बोलण्यास विरोध; कर्नाटकात शेतकरी नेत्याला बोलूच दिलं नाही, कन्नड संघटनांचा संताप.कुंभमेळ्याचे नाव 'वाढवण' गावकुंभमेळ्याच्या नावाखाली प्रशासनाने घोटी ते त्र्यंबकेश्वर हा रस्ता रुंदीकरणाचा डाव आखल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात कुंभमेळ्याशी या रस्त्याचा फारसा संबंध येत नाही. पण, थेट पालघरपर्यंत हा रस्ता घेऊन जायचे आणि पुढे वाढवण बंदराला जोडण्याचे नियोजन आहे. अधिसूचना चौपदरीकरणाची काढली; पण सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले हे पाहणीला आले, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी सहापदरीकरणाचे नियोजन सांगितले. मग शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून जास्त जमीन हडपण्याचा डाव प्रशासनाने आखला आहे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला..