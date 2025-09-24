नाशिक

Chhagan Bhujbal : भुजबळ यांच्या पुढाकाराने नाशिकच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रक्रिया सुरू

Government Medical College Planned in Nashik : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय होणार आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून काम करण्याच्‍या सूचना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्‍या.
नाशिक: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या उपलब्ध जागेवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय होणार आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून काम करण्याच्‍या सूचना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्‍या. या जागेवरील वन विभागाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी गतीने काम व्‍हावे, विद्यापीठ आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यादृष्टीने समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्‍यांनी दिले.

