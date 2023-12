Nashik Kumbh Mela: कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र मंत्री नियुक्त करणार; शासनाकडून हालचाली

Nashik Kumbh Mela : २०२६-२७ मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने शिखर समितीची घोषणा करताना सरकारमध्ये महत्त्वाचे मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ, दादा भुसे व गिरीश महाजन यांना दुय्यम पदे ठेवली, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे सूत्रे ठेवली.

आता त्यापलीकडे जाऊन उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर स्वतंत्र सिंहस्थ (कुंभमेळा) मंत्री पद निर्माण केले जाणार असून, त्यासाठी गिरीश महाजन यांची नियुक्ती करून भाजपकडून शिंदे गटावर कडी केली जाणार आहे. भुजबळ यांनी यापूर्वी भाजपच्या हिंदुत्वावर केलेल्या टीकेमुळे कुंभमेळा मंत्रिपद त्यांना दिल्यास भाजपची अ़डचण होवू शकते. (government will appoint an independent minister for Kumbh Mela nashik news)