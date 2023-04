Nashik News : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी; म्हसरुळमधील 14 हेक्टर जमीन हस्तांरणास मंजुरी

Nashik News : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ येथे विद्यापीठाची स्वतःची पदवी व पदव्युत्तर संस्था सुरु करण्यासाठी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित रुग्णालय स्थापन करण्यास शासन मान्यता मिळाली आहे.

त्यासाठी नवीन महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय यांच्या विस्तारीकरणासाठी म्हसरुळ येथील सर्व्हे नं. २५७ मधील १४ हेक्टर ३१ आर जागा हस्तांतरण करण्यास आज (ता.२०) मंजुरी मिळाली. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली. (Govt Medical College Approval for transfer of 14 hectares of land in Mhasrul Nashik News)

महाराष्ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठ येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय विद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे रूग्णालय स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

तसेच पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या आधारावर अत्याधुनिक अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा व संशोधनास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली.

वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन व महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सहकार्यामुळे मान्यता मिळाली आहे.

त्यामुळे नाशिककरांच्या आरोग्य सुविधांमध्ये भर पडणार आहे. उत्तर महाराष्ट्राचे वैद्यकीय महाविद्यालय, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांचे स्वप्न साकार होणार असल्याचेही पालकमंत्री भुसे यांनी सांगितले.