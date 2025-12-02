Agricultural News : द्राक्ष खरेदी करून पैसे न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना लगाम घाला! नाशिकच्या शेतकऱ्यांची 'नोंदणी अनिवार्य' करण्याची मागणी

नाशिक: नाशिकची द्राक्षे देशभरात नावाजलेली असली, तरी या पिकाच्या विक्रीदरम्यान शेतकऱ्यांना होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार वर्षानुवर्षे वाढतच आहेत. यासाठी द्राक्ष खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची स्थानिक बाजारपेठेत अनिवार्य नोंदणी व्हावी, अशी शेतकरी वर्गाची मागणी यंदा पुन्हा जोमाने पुढे येत आहे. ‘नोंदणी बंधनकारक झाली तर शेतकरी फसवणुकीपासून वाचतील’, असे ठाम मत द्राक्ष उत्पादन क्षेत्रातून व्यक्त केले जाते..‘सकाळ’च्या ‘व्यथा द्राक्षपंढरीच्या’ या वृत्तमालिकेने शेतकऱ्यांच्या मनातील वेदना नेटक्या शब्दांत मांडल्या. या मालिकेला विविध स्तरांतून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, द्राक्षबागायतदारांमध्येही जागरूकतेची नवी लाट निर्माण झाली. त्याचा परिणाम म्हणून व्यापाऱ्यांच्या नोंदणीची मागणी नव्या जोमाने समोर येत आहे..परराज्यांत जातात लाखो टन द्राक्षे; व्यापाऱ्यांवर कसा ठेवणार विश्वास?दरवर्षी नाशिक जिल्ह्यातून उत्तर भारतात, विशेषतः दिल्ली, राजस्थान, हरियाना आणि मध्य प्रदेशात लाखो टन द्राक्षे रवाना होतात. या मालासाठी अनेक व्यापारी अचानक जिल्ह्यात दाखल होतात. सुरुवातीला हे व्यापारी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आगाऊ रक्कम देतात..‘तुमचा माल मीच घेईन, चांगला दर मिळवून देईन’ अशी आश्वासने दिली जातात. शेतकरीही त्या विश्वासावर द्राक्षमाल त्यांच्या हवाली करतात. मात्र, समस्या तेव्हा उद्भवते, जेव्हा काही व्यापारी माल ताब्यात घेतल्यावर अंतिम पैसे देण्याआधीच गायब होतात. माल विकला जातो, पैसे मिळत नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या हाती राहते ते फक्त मनस्तापाचे ओझे!.अडथळा नेमका कुठे?काही व्यापारी ‘नोंदणी’ ही प्रक्रिया जटिल असल्याचे कारण देतात; तर काही जण नोंदणी केल्यास त्यांच्या मनमानीला लगाम बसेल, ही भीती मनात बाळगून या प्रक्रियेपासून दूर राहतात. बाजार समित्याही या मागणीवर ठोस निर्णय घेण्यात काही कारणाने पुढे सरकत नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांचा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे..‘सांगली पॅटर्न’चा व्हावा विचारसांगली येथे बाजार समितीमार्फत तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअर पॅटर्नमुळे तिथे शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबली आहे. त्याच धर्तीवर नाशिक जिह्यातील बाजार समित्यांमध्ये नवीन सॉफ्टवेअर प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची गरज आहे. या प्रणालीद्वारे व्यापाऱ्यांची नोंदणी, द्राक्षांचे वजन, दर निश्चिती आणि शेतकऱ्यांना थेट ऑनलाइन पेमेंट ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे मध्यस्थांचा गैरफायदा आणि फसवणुकीचे प्रकार रोखता येतील..नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची परप्रांतीय व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली फसवणूक ही अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. द्राक्ष खरेदी करून पैसे न देता पळ काढण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले असून, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहेत. द्राक्ष बागायतदार संघ, शेतकरी आणि बाजार समित्यांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे.- डी. के. जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती.परराज्यांतील द्राक्ष व्यापाऱ्यांकडून रोखीनेच माल खरेदी केला पाहिजे. फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनीही तसा आग्रह धरायला हवा. दाखल गुन्ह्यांचा तातडीने तपास करायला पाहिजे.- अर्जुन बोराडे, जिल्हाध्यक्ष, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना.Sahyadri Tiger Reserve : ड्रोन, एआय, हायटेक कॅमेरे… सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात जंगलावर डिजिटल नजर; पाचव्या वाघाचा शोध वेगात!.हंगामभर कष्ट करून पीक तयार करतो. पण, व्यापारी पैसे देण्यापूर्वीच पळ काढतात. आमचा सर्व खर्च पाण्यात जाऊन आम्ही कर्जबाजारी होतो. स्थानिक प्रशासनाने अशा व्यापाऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य करावी, नाहीतर शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबणार नाही.- मोतीराम मोगल, शेतकरी, कोठुरे (ता. निफाड).बाजार समित्या व पोलिस प्रशासनाने संयुक्त पथक तयार करून अशा फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी. शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे, की परप्रांतीय व्यापाऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन, नोंदणी व जामीनदारी बंधनकारक केली पाहिजे. ज्यामुळे पळून जाण्याच्या घटना कमी होतील आणि शेतीमालाचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळेल.- लहानू मेमाणे, शेतकरी, देवगाव (ता. निफाड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.