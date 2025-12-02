नाशिक

Agricultural News : द्राक्ष खरेदी करून पैसे न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना लगाम घाला! नाशिकच्या शेतकऱ्यांची 'नोंदणी अनिवार्य' करण्याची मागणी

Rising Fraud Cases Trouble Nashik’s Grape Farmers : नाशिक जिल्ह्याला 'द्राक्षपंढरी' म्हणून ओळखले जात असले तरी, द्राक्ष विक्रीदरम्यान परराज्यांतील व्यापाऱ्यांकडून होत असलेल्या फसवणुकीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले असून, त्यांनी व्यापाऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे.
रावसाहेब उगले
नाशिक: नाशिकची द्राक्षे देशभरात नावाजलेली असली, तरी या पिकाच्या विक्रीदरम्यान शेतकऱ्यांना होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार वर्षानुवर्षे वाढतच आहेत. यासाठी द्राक्ष खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची स्थानिक बाजारपेठेत अनिवार्य नोंदणी व्हावी, अशी शेतकरी वर्गाची मागणी यंदा पुन्हा जोमाने पुढे येत आहे. ‘नोंदणी बंधनकारक झाली तर शेतकरी फसवणुकीपासून वाचतील’, असे ठाम मत द्राक्ष उत्पादन क्षेत्रातून व्यक्त केले जाते.

