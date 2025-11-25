नाशिक: निर्यातक्षम द्राक्षांची हार्वेस्टिंग पूर्ण झाल्यावर वजन करण्यासाठी शेतकरी परंपरेने कोल्ड स्टोअरेजमधील काट्याचाच वापर करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या वजनात मोठी तफावत आढळत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे कोल्ड स्टोअरेजमधील काटे अचूक आहेत का? वजन प्रक्रियेत कुठेतरी हेतुपुरस्सर फेरफार होतोय का? असा संशय शेतकऱ्यांत अधिकच तीव्र होत आहे..‘सकाळ’ने ‘व्यथा द्राक्षपंढरीच्या’ या मालिकेद्वारे द्राक्ष उत्पादकांचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मांडले आहेत. विशेषतः सोमवार (ता. २४)च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या ‘सात किलो कपातीतून चार कोटींची कमाई!’ या वृत्ताने शेतकरी अक्षरशः संतप्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी वाहनासह द्राक्षांचे वजन करण्याची मागणी जोरदारपणे पुढे आणत आहेत..म्हणजेच, रिकाम्या वाहनाचे, तसेच लोडिंगनंतरच्या वाहनाचे वजन एका ठरावीक आणि त्यांच्या विश्वासातील काट्यावर करावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. यामुळे वजनातील तफावत, तसेच अन्यायकारक कपात थांबेल, असा शेतकऱ्यांचा ठाम दावा आहे..‘रिकामे वाहन + लोडिंग वाहन’ वजन अनिवार्य करासध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची मागणी अगदी स्पष्ट आणि ठाम आहे. ती म्हणजे शेतकरी ज्या काट्यावर सांगेल, त्याच काट्यावर वजन केले जावे. रिकाम्या वाहनाचे वजन + द्राक्ष लोड केलेल्या वाहनाचे वजन, या पद्धतीने वजन अनिवार्य करावे. कोल्ड स्टोअरेजच्या काट्यावरच वजन करण्याची अनिवार्यता रद्द करावी. वाहतूक वाहनासह वजन केल्यास कोणत्याही प्रकारची तफावत किंवा फेरफार करण्याची संधी उरणार नाही. यामुळे निर्यातदार- शेतकरी यांच्यातील वादही मोठ्या प्रमाणात कमी होतील..‘फसवणूक नको, पारदर्शकता हवी!’सध्या द्राक्ष उत्पादनातील घट, अतिवृष्टीने नुकसान, तपासणी खर्च, वाहन भाडे, पॅकेजिंग खर्च अशा अनेक आव्हानातून शेतकरी कसेबसे मार्ग काढत आहेत. त्यातच वजनातील तफावतीने त्यांचे नुकसान आणखी वाढत असल्याने असंतोष उफाळून येत आहे..द्राक्षबागेतूनच माल स्वच्छ करून युनिटला नेला जातो. मग जास्तीची सात किलो कपात करण्याची गरजच काय? सात किलो कपात करायचीच असेल तर बागेत द्राक्षघड निसाई न करताच न्यावा किंवा सात किलोची कपात बंद व्हावी.- श्याम दाते, शेतकरी, कारसूळ.Patan Politics: पालिका निवडणुकीतच करिष्मा दाखवू : खासदार नितीन पाटील; भाषणे सांगून विकास होत नाही, पाटण तालुक्यातील राजकारणाबाबत काय म्हणाले?.‘सकाळ’मधील ‘व्यथा द्राक्षपंढरीच्या’ ही वृत्तमालिका अभ्यासपूर्ण आणि सखोल माहिती देणारी आहे. शेतकरी संकटात असताना त्यांना मदत करावी. प्रत्येक घटकाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे.- डॉ. अशोक ढगे, कृषी शास्त्रज्ञ, नाशिकद्राक्षबागेत हार्वेस्टिंग करताना पाच ते दहा टक्के प्रतवारी जागेवरच केली जाते. प्रतवारी केलेल्या मालात पुन्हा सात टक्के म्हणजे जवळपास १५ टक्के कपात होते. त्यात पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत. यावर निर्यातदारांनी विचार करायला हवा.- प्रमोद निकम, शेतकरी, वडनेरभैरव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.