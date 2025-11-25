नाशिक

Agricultural News : वजन काट्यात घोळ? कोल्ड स्टोअरेजच्या काट्यांवर शेतकऱ्यांचा अविश्‍वास; वाहनासह वजन अनिवार्य करण्याची मागणी

Farmers Raise Alarm Over Faulty Cold Storage Weighing Scales : कोल्ड स्टोअरेजमधील काटे अचूक आहेत का? वजन प्रक्रियेत कुठेतरी हेतुपुरस्सर फेरफार होतोय का? असा संशय शेतकऱ्यांत अधिकच तीव्र होत आहे.
Grapes

Grapes

sakal 

रावसाहेब उगले
Updated on

नाशिक: निर्यातक्षम द्राक्षांची हार्वेस्टिंग पूर्ण झाल्यावर वजन करण्यासाठी शेतकरी परंपरेने कोल्ड स्टोअरेजमधील काट्याचाच वापर करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या वजनात मोठी तफावत आढळत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे कोल्ड स्टोअरेजमधील काटे अचूक आहेत का? वजन प्रक्रियेत कुठेतरी हेतुपुरस्सर फेरफार होतोय का? असा संशय शेतकऱ्यांत अधिकच तीव्र होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
Grapes
farmer protest
Export
Agriculture Loss
Protest
agricultural news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com