Agriculture News : अवकाळीचा 'काळा ग्रह' द्राक्षपंढरीवर फिरला! नाशिकमध्ये निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त; 'सकाळ'च्या मालिकेमुळे शासनाला हाक

नाशिक: नाशिकची द्राक्षपंढरी... काही दिवसांपूर्वीपर्यंत हिरवाईने नटलेली, आशेने बहरलेली आणि कष्टांनी फुललेली. पण, यंदाच्या अवकाळी पावसाने या बागांचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. नुकसानीचा जणू एक काळा ग्रह संपूर्ण द्राक्षपट्ट्यावर फिरला आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरून गेला. या भीषण परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हाकेला हात देणारे अत्यंत कमी जण होते..मात्र, ‘सकाळ’ने सुरू केलेल्या ‘व्यथा द्राक्षपंढरीच्या’ या वृत्तमालिकेने शेतकऱ्यांच्या जखमांवर फक्त मीठच चोळले नाही, तर त्या जखमा संपूर्ण समाजासमोर आणून शासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. यामुळेच आज ही मालिका शेतकऱ्यांचा बुलंद आवाज, त्यांच्या लढ्याची दिशा आणि त्यांच्या वेदनेची भाषा ठरली आहे..शिक जिल्ह्यातील ५६ हजार हेक्टर द्राक्षबागा म्हणजे हजारो कुटुंबांचे जिवंत मरण. या बागांवर घर, मुलांचे शिक्षण, लग्न, कर्जफेड सर्व काही अवलंबून असते. परंतु, या वर्षीच्या आकस्मिक पावसाने जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त केल्या. कुठे वेलींची पाने गळून मातीत मिसळली, कुठे फळांना तडे गेले, तर कुठे संपूर्ण प्लॉट रोगराईने झाकोळला. शेतकरी हातात माती घेऊन बसला. त्या मातीत घाम मिसळलेला, तर डोळ्यात अश्रू. .एका द्राक्ष उत्पादकाचे शब्द आजही कानात घुमत आहेत. ‘बाबांनो, बाग उभी केली १२ वर्षे. पण, एका पावसाने स्वप्नांचाच चुराडा केला!’ यापेक्षा अधिक हृदयद्रावक वास्तव काय असू शकते. द्राक्षशेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्वांचाच संसार ढवळून निघाला. द्राक्षशेती म्हणजे केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाही. या पिकावर अवलंबून असतात, बागेमधील हंगामी व कायमस्वरूपी मजूर. औषध व खते विक्रेते, वाहतूकदार व पॅकिंग केंद्रे, निर्यातदार व व्यापारी, अगदी दैनंदिन मजुरी करणारी गावातील कुटुंबेसुद्धा. नुकसान वाढताच या सर्वांच्याच पोटावर आघात झाला आहे. कामधंदे थांबले, मजुरी कमी झाली, व्यापार घटला. गावागावांतील वातावरण जणू एकदम करडे झाले आहे..शेतकऱ्यांचा प्रश्न : आम्ही नेमके कुठे जाऊ?अनेक शेतकरी आजही कर्जात बुडालेले आहेत. एका बाजूला कर्जफेड, दुसरीकडे पाणीपट्टी, वीजबिल, मजुरी खर्च आणि या वर्षी पीकच कोसळलं! तुटलेल्या फळांसोबत शेतकऱ्यांचे स्वप्नही तुटले. काही शेतकऱ्यांनी तर द्राक्षाच्या वेलीत गुंतवलेली दहा-बारा वर्षांची मेहनत एका रात्रीत नाहीशी झाल्याचे सांगितले. हे वेदनादायी वास्तव शासनाच्या नजरेस पडावे, हीच त्यांची शेवटची आशा..शेतकऱ्यांचा संदेश‘आम्ही कोणतीही भीती बाळगत नाही. पण, उभं राहण्यासाठी मदतीचा हात हवा!’ आमचे अश्रू पुसण्यासाठी केवळ सांत्वन पुरेसे नाही; तर आमच्या जिवाभावाच्या द्राक्षबागांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासनाच्या ठोस धोरणांची आणि संवेदनशील निर्णयांची गरज आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे, शासन या वेदनेच्या हाकेला केव्हा प्रतिसाद देणार?.उभारीसाठी कोणत्या मदतीची शेतकऱ्यांना तातडीची गरज?शेतकरी आज शासनाकडे अपेक्षेने पाहत आहे. कारण ‘विशेष आर्थिक पॅकेज’ आता आवश्यकता आहे, मागणी नाही. कर्जमाफी व व्याजमाफीशिवाय पुढील हंगामात पीक उभे राहण्याची शक्यता क्षीण आहे. वीजबिल माफी आणि विलंबित बिलांना दिलासा न दिल्यास शेतकऱ्यांचा ताण असह्य होईल. खते, औषधांच्या दरांवर नियंत्रण नसल्यास नवीन बाग पुनरुज्जीवित करणे अशक्य..पीकविमा दावे तातडीने मंजूर केले, तरच शेतकऱ्यांच्या रक्ताला किंमत मिळेल. जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी विशेष योजना राबवणे गरजेचे. आज या वृत्तमालिकेला पूर्णविराम देताना एकच सांगता येईल ते म्हणजे ‘शासनाने तातडीने निर्णय घेतले नाहीत, तर द्राक्षपंढरीचे भविष्य संकटात येईल.’.‘व्यथा द्राक्षपंढरीच्या’ : द्राक्षबागांच्या प्रत्येक वेदनेशी बांधील राहिलेली मोहीमया वृत्तमालिकेतून वेगवेगळ्या भागांतील शेतकऱ्यांचे अनुभव, भावनांनी भरलेले विधान, तज्ज्ञांचे मत, धोरणांतील त्रुटी, खर्चवाढ, बाजारातील अनिश्चितता या सर्वांचे सखोल चित्रण करण्यात आले आहे. आज ही मालिका केवळ बातमी नसून नाशिकच्या द्राक्षशेतीचे सामूहिक मनस्वीपण बनली आहे. ही मालिका म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी, त्यांच्या हतबलतेचा आवाज आणि त्यांच्या जगण्याचा लढा आहे. समाजाने आणि शासनाने पुढे आल्याशिवाय शेतकरी उभा राहणार नाही..द्राक्ष व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मी नेहमीच संवेदनशील आहे. सध्या दोन्ही पिकांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही. उलट उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचा खर्चाचा ताळमेळ पूर्णपणे बिघडला आहे. ही स्थिती तातडीने बदलण्याची गरज आहे. निर्यात वाढविण्यास प्रोत्साहन देऊन, शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत योग्य दर मिळेल, असे धोरण राबविणे आवश्यक आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना कमी दरात खते, बियाणे व अन्य संसाधने उपलब्ध करून दिले जावे आणि उत्पादनाला योग्य हमीभाव घोषित यासाठी मी प्रयत्न करत आहे.- राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक लोकसभा मतदारसंघ.Bhimthadi Jatra : महिलांना सक्षम करणारी ‘भीमथडी’ यंदा नव्या रूपात; २० ते २५ डिसेंबर दरम्यान सिंचननगर येथे भरणार जत्रा!.अतिवृष्टीमुळे नाशिक जिल्ह्यातील ८० टक्के द्राक्षबागांचे नुकसान झाले आहे. द्राक्षबाग उभी करण्यासाठी हेक्टरी पाच ते सहा लाखांचा खर्च असतो. संपूर्ण हंगाम वाया गेल्यामुळे आमचा शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. मात्र, या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी द्राक्षबागायतदार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, कांद्याला हमीभाव द्यावा व कांदा निर्यातीवरील बंधने तातडीने उठवावी, अशी संसदेत मागणी केली आहे.- भास्कर भगरे, खासदार, दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 