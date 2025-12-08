नाशिक

Agriculture News : अवकाळीचा 'काळा ग्रह' द्राक्षपंढरीवर फिरला! नाशिकमध्ये निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त; 'सकाळ'च्या मालिकेमुळे शासनाला हाक

Impact of Unseasonal Rain on Nashik’s Grape Belt : नुकसानीचा जणू एक काळा ग्रह संपूर्ण द्राक्षपट्ट्यावर फिरला आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरून गेला. या भीषण परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हाकेला हात देणारे अत्यंत कमी जण होते.
रावसाहेब उगले
नाशिक: नाशिकची द्राक्षपंढरी... काही दिवसांपूर्वीपर्यंत हिरवाईने नटलेली, आशेने बहरलेली आणि कष्टांनी फुललेली. पण, यंदाच्या अवकाळी पावसाने या बागांचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. नुकसानीचा जणू एक काळा ग्रह संपूर्ण द्राक्षपट्ट्यावर फिरला आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरून गेला. या भीषण परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हाकेला हात देणारे अत्यंत कमी जण होते.

