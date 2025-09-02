Greater Flamingo : निसर्गाचा चमत्कार: खडक माळेगावात पहिल्यांदाच दिसले शंभरहून अधिक फ्लेमिंगो

लासलगाव: खडक माळेगाव (ता. निफाड) धरण परिसरात सोमवारी (ता.१) सकाळी सव्वासातच्या सुमारास तब्बल शंभरच्या आसपास ग्रेटर फ्लेमिंगो (रोहित) पक्ष्यांचा थवा आढळून आला. हिवाळा सुरू होण्यापूर्वीच या दुर्मिळ विलोभनीय पक्ष्यांचे आगमन झाल्याने परिसरातील पक्षीप्रेमी व पर्यावरणप्रेमींत समाधानाचे व आनंदाचे वातावरण आहे..सामान्यतः ग्रेटर फ्लेमिंगो हिवाळ्याच्या सुरवातीला नाशिक जिल्ह्यातील नांदूरमधमेश्वर अभयारण्यात शेकडो मैलांचा प्रवास करून दिसून येतात. मात्र खडक माळेगाव येथे प्रथमच या पक्ष्यांचा थवा आढळून आल्याने स्थानिकांसाठी हा एक आगळावेगळा अनुभव ठरला आहे. गुलाबी रंगासाठी ओळखले जाणारे हे पक्षी त्यांच्या आहारातील कॅरोटेनॉइड्समुळे वैशिष्ट्यपूर्ण भासतात. १.५ मीटर उंची, एक ते चार किलो वजन असलेले फ्लेमिंगो पक्षी ५० ते ६० किलोमीटर प्रतितास वेगाने उडू शकतात. .त्यांच्या अनोख्या उलट्या चोचीमुळे ते गाळातून खाद्य वेगळे करून खातात. खेकडे, शिंपले, शेवाळ, कोळंबी आणि मासे हा त्यांचा प्रमुख आहार आहे. फ्लेमिंगो प्रामुख्याने पाणथळ जागेत थवे करून वास्तव्य करतात. नर व मादी दोघेही अंड्याचे संगोपन करतात ही त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण सवय आहे. त्यांचा प्रजनन काळ सप्टेंबर-ऑक्टोबर तसेच मार्च-एप्रिल असा असतो. भारतामध्ये कच्छ, राजस्थान, तमिळनाडू याठिकाणी हे पक्षी मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. मात्र खडक माळेगाव धरणात हिवाळ्याच्या सुरुवातीपूर्वीच या गुलाबी पाहुण्यांचे स्वागत झाल्याने स्थानिक व पक्षप्रेमींचा आनंद द्विगुणित झाला आहे..खडक माळेगाव धरणात गुलाबी पाहुण्यांच्या थव्याच्या आगमन अल्हाददायक आहे, गुजरात कच्छ भागातील पावसाची प्रमाण कमी झाले आहे त्यामुळे अन्नाचे शोधात ग्रेटर फ्लेमिंगो थव्याथव्याने स्थलांतर करतात, एवढे त्यांचे हिवाळ्यापूर्वीच आगमन झाले आहे नांदूर मधमेश्वर खडक माळेगाव येथे बघावयास मिळतात.- किशोर वडनेरे, पक्षी निरीक्षक, नाशिक.North India Rain Update : 'उत्तर भारतात पावसाचा जोर कायम'; भूस्खलनाच्या घटनांत पाच जणांचा मृत्यू, राजस्थानात मुसळधार.खडक माळेगाव धरणावर पोहण्यासाठी गेल्यानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या थव्याने ग्रेटर फ्लेमिंगो आल्याचे पाहून आम्ही अतिशय उत्साहित झालो आहोत. साधारणपणे हे पक्षी नांदूरमधमेश्वर अभयारण्यात दिसतात. मात्र आता खडक माळेगाव धरणालाही त्यांनी पसंती दिल्याचे दिसते.- राजूशेठ राणा, स्थानिक पक्षीप्रेमी, लासलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.