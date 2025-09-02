नाशिक

Greater Flamingo : निसर्गाचा चमत्कार: खडक माळेगावात पहिल्यांदाच दिसले शंभरहून अधिक फ्लेमिंगो

Greater Flamingos Spotted at Khadak Malegaon Dam : नाशिकच्या खडक माळेगाव धरणावर हिवाळ्याच्या सुरुवातीपूर्वीच तब्बल शंभरहून अधिक ग्रेटर फ्लेमिंगो (रोहित) पक्ष्यांचा थवा आढळून आला असून, या दुर्मिळ दर्शनाने पक्षीप्रेमी आनंदित झाले.
Greater Flamingo
Greater Flamingo sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: खडक माळेगाव (ता. निफाड) धरण परिसरात सोमवारी (ता.१) सकाळी सव्वासातच्या सुमारास तब्बल शंभरच्या आसपास ग्रेटर फ्लेमिंगो (रोहित) पक्ष्यांचा थवा आढळून आला. हिवाळा सुरू होण्यापूर्वीच या दुर्मिळ विलोभनीय पक्ष्यांचे आगमन झाल्याने परिसरातील पक्षीप्रेमी व पर्यावरणप्रेमींत समाधानाचे व आनंदाचे वातावरण आहे.

