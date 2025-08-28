Nashik News : गणेशोत्सवाच्या गर्दीत पोलिसांची समयसूचकता; नाशिकमध्ये ग्रीन कॉरिडोर यशस्वी

जुने नाशिक: धुळे ते नाशिक शहरातील अशोका रुग्णालयापर्यंत ग्रीन कॉरिडोर करण्यात आला. गणेशोत्सव निमित्ताने द्वारका भागात गणेश मूर्ती खरेदीसाठी झालेली गर्दी आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली होती. असे असतानाही रुग्णास नवे जीवन मिळावे. यासाठी कुठलाही विघ्न येऊन देता पोलिसांनी अतिशय समयसुचकता आणि सजगता दाखवत ग्रीन कॉरिडोर यशस्वी करून दाखवला..धुळे येथील रुग्णावर अशोका हॉस्पिटल येथे शस्त्रक्रिया करण्यात येणार होती. त्यासाठी धुळे ते अशोक रुग्णालयापर्यंत ग्रीन कॉरिडॉरचे नियोजन करण्यात आले होते. या मार्गावरील सर्व पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सतर्क ठेवण्यात आले होते. ग्रीन कॉरिडोर दरम्यान कुठल्याही प्रकारचा व्यत्यय येऊ नये. याची विशेष काळजी घेण्यात आली होती. .त्यासाठी पोलिसांकडून रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. द्वारका परिसरात वाहतूक कोंडीची नित्याची समस्या असते. त्यात गणेशोत्सवानिमित्ताने गणेश मूर्ती विक्रीचे स्टॉल देखील द्वारका भागातील नाशिक पुणे महामार्गावर असल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडली होती..गणेशोत्सवानिमित्त प्रेक्षकांच्या भेटीला नवीन गाणं; नागेश मोरवेकर आणि आदित्य नायर यांच्या आवाजातली गणेश वंदना ऐकलीत का? .यामुळे ग्रीन कॉरिडोरमध्ये अडचण भासू नये. यासाठी पोलिस आयुक्तालयाकडून विशेष नियोजन करत पोलिसांना सतर्क करण्यात आले होते. त्यासाठी ठिकठिकाणी पोलिस अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. याच समय सुचकतेमुळे आणि सतर्कतेने इतर वेळेस वाहतूक कोंडीने ग्रस्त असलेला द्वारका चौकात रुग्णवाहिका पोहोचण्याच्या पूर्वीच संपूर्णत: मोकळा करण्यात आला होता. अवघ्या दोन मिनिटात रुग्णवाहिका द्वारका चौकातून रवाना झाली. तसेच इतर वाहनांचीही त्यादरम्यान कुठल्याही प्रकारे कोंडी झाली नाही. त्यामुळे ग्रीन कॉरिडोर यशस्वी झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.