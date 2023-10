Gurumauli Annasaheb More : भावी पिढ्यांवर संस्कार व्हावेत : गुरुमाउली

By

Gurumauli Annasaheb More : घराघरात गोकुळ निर्माण होण्यासाठी आणि वृद्धाश्रमे बंद होण्यासाठी भावी पिढ्यांवर संस्कार होणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय श्री स्वामी सेवामार्गाचे प्रमुख गुरुमाउली आण्णासाहेब मोरे यांनी केले.

श्री दिंडोरी प्रधानक्षेत्री रविवारी (ता. ८) साप्ताहिक प्रश्‍नोत्तरे- मार्गदर्शन आणि सत्संग समारोह पार पडला. या वेळी गुरुमाउलींनी सेवेकऱ्यांना संबोधित केले. गुरुमाउली म्हणाले, की सध्या पितृपक्ष सुरू आहे. (Gurumauli guidance about Future generations should be educated nashik news )

बरेचसे भाविक पितृपक्षात तीर्थक्षेत्री जाऊन पितरांचे विधी करतात, तसेच नारायण नागबली किंवा मातृगयाला जाऊन पितृकार्य करतात; परंतु आपले पित्तर या काळात आपल्या घरी आलेले असतात आणि आपण घर बंद ठेवून बाहेरगावी पितृकार्यासाठी जाणे योग्य नाही. त्यामुळे पितृपक्षात नारायण नागबली किंवा मातृगयासारखे विधी करू नयेत, असा निर्वाळा निर्णयसिंधू-धर्मसिंधू या ग्रंथांनी दिला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पितृपक्षानंतर सुरू होणाऱ्या नवरात्रोत्सवाची माहिती देताना गुरुमाउलींनी सांगितले, की नवरात्रोत्सव संपूर्ण जगभरात साजरा होतो. उत्सवातील पंचमीला मुलांच्या जिभेवर ऐं हा सरस्वती मातेचा बीजमंत्र दर्भाच्या काडीने मधात बुडवून काढावा, तसेच जास्तीत जास्त दुर्गा सप्तशतीचे सामुदायिक किंवा वैयक्तिक पठण करून आई भगवतीच्या चरणी सेवा समर्पित करावी. ही आपल्या कुलस्वामिनीची सर्वोच्च सेवा आहे.

माता-भगिनींनी मंगळवार किंवा शुक्रवार आणि पुरुष सेवेकऱ्यांनी गुरुवारी उपवास पाळावा. खंडेनवमीला यंत्रांची पूजा करून दसऱ्याच्या दिवशी सीमोल्लंघन करावे आणि शमी किंवा आपट्याच्या पानांचे पूजन करावे, अशी सेवा गुरुमाउलींनी सांगितली. नवमीला आई गायत्री मातोश्रींचा दरबार उत्सव असतो. एक माळ गायत्री मंत्र आणि गुळाच्या शिऱ्याचा नैवेद्य मातोश्रींना अर्पण करावा, असेही ते म्हणाले.

आपल्या अमृततुल्य हितगुजात गुरुमाउलींनी बालसंस्कार, प्रश्‍नोत्तरे, विवाह संस्कार, शेती, वास्तुशास्त्र, पर्यावरण, दुर्ग, स्वयंरोजगार, देश-विदेश अभियान, शासकीय, कायदेशीर सल्लागार, मराठी अस्मिता, भारतीय संस्कृती आदी १८ विभागांवर मार्गदर्शन केले. हितगुजानंतर पालखी सोहळ्यात भाविक रंगून गेले.