Nashik Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर'चा देखावा; निवृत्त मिग २१ विमान पाहण्याची संधी

Nashik Ganeshotsav: Preparations in Full Swing : गणेशोत्सवानिमित्त नाशिकमध्ये ‘एचएएल’तर्फे ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा जिवंत देखावा सादर होणार असून नागरिकांना निवृत्त मिग २१ लढाऊ विमान पाहण्याची संधी मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: गणेशोत्सवानिमित्त मंगळवारी (ता. २६) दिवसभर घरोघरी तसेच सार्वजनिक मंडळांत तयारीचा धूमधडाका दिसून आला. घरोघरी सजावट करण्यासह सार्वजनिक मंडळांच्या ठिकाणी आरास उभारण्याच्या कामांना वेग आल्याचे दिसून आले. सर्वत्र गणेशोत्सवाचा उत्साह संचारलेला दिसून आला. यातच शासकीय कार्यालयांमध्येही ‘श्रीं’च्या आगमनाची तयारी केली जात आहे.

