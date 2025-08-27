Nashik Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर'चा देखावा; निवृत्त मिग २१ विमान पाहण्याची संधी

जुने नाशिक: गणेशोत्सवानिमित्त मंगळवारी (ता. २६) दिवसभर घरोघरी तसेच सार्वजनिक मंडळांत तयारीचा धूमधडाका दिसून आला. घरोघरी सजावट करण्यासह सार्वजनिक मंडळांच्या ठिकाणी आरास उभारण्याच्या कामांना वेग आल्याचे दिसून आले. सर्वत्र गणेशोत्सवाचा उत्साह संचारलेला दिसून आला. यातच शासकीय कार्यालयांमध्येही ‘श्रीं’च्या आगमनाची तयारी केली जात आहे. .ब्रिटिशकालीन इमारत असलेल्या पूर्व विभागीय कार्यालयात महापालिकेच्या मानाच्या गणपती स्थापना केली जाते. महापालिका आयुक्त यांच्या हस्ते स्थापना होत असते. यंदा प्रथमच महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते मानाच्या गणपतीची स्थापना होणार आहे. त्यामुळे दिवसभर पूर्व विभागीय कार्यालयात बाप्पाच्या स्थापनेच्या तयारीची धावपळ सुरू होती..‘एचएएल’कडून ऑपरेशन सिंदूरची तयारीबी. डी. भालेकर मैदान येथे विविध कंपन्या आणि संघटनांच्या सार्वजनिक मंडळांकडून गणेशोत्सव साजरा केला जातो. त्यात ‘एचएएल’चाही समावेश आहे. यंदा त्यांच्याकडून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ देखावा सादर केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडून कलाकारांच्या माध्यमातून जिवंत देखावा सादर होणार आहे..Ganesh Chaturthi 2025: भारतभर गाजणारा बाप्पांचा जल्लोष! जाणून घ्या विविध राज्यांतील खास गणेशोत्सवाच्या परंपरा.तसेच १९६२, १९७२ आणि १९९९ मध्ये झालेले कारगिल युद्ध यात प्रामुख्याने शत्रूंना भुईसपाट करणारे मिग २१ विमान नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी मिग २१ विमान देशसेवेतून निवृत्त झाले. गणेशोत्सवानिमित्त नागरिकांना हे लढाऊ विमान पाहण्याची शेवटची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.