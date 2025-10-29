Nashik News : एचएएल-रशिया करार: 'उडान'ला गती देण्यासाठी भारतात तयार होणार 'एसजे-१००' प्रवासी विमान; 'आत्मनिर्भर भारत'कडे ऐतिहासिक पाऊल

नाशिक: हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि रशियाच्या युनायटेड विमान निगम (यूएसी) या संस्थांदरम्यान नागरी प्रवासी विमान ‘एसजे-१००’ निर्मितीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. .‘एसजे-१००’ हे दोन इंजिन असलेले अरुंद शरीराचे (संकुचित अवकाशातील) प्रवासी विमान आहे. आतापर्यंत या प्रकारातील २०० हून अधिक विमाने तयार करण्यात आली असून, ती १६ हून अधिक व्यावसायिक विमानसेवा कंपन्यांकडून वापरली जात आहेत..एचएएलच्या म्हणण्यानुसार, ‘एसजे-१००’ विमान भारतातील ‘उडान’ योजनेंतर्गत अल्प-अंतराच्या हवाई संपर्कासाठी परिवर्तन घडवणारे ठरेल. या करारानुसार एचएएलला देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी ‘एसजे-१००’ विमान निर्मितीचे हक्क प्राप्त झाले आहेत..भारतातील पहिले पूर्णतः निर्मित प्रवासी विमान एचएएलने सांगितले, की एचएएल आणि यूएसी यांच्यातील हा करार परस्पर विश्वास आणि सहकार्याचे प्रतीक आहे. या करारामुळे भारतात प्रथमच पूर्ण प्रवासी विमाननिर्मिती होणार आहे. यापूर्वी एचएएलने १९६१ ते १९८८ या कालावधीत ‘एव्ह्रो एचएस-७४८’ प्रवासी विमान तयार केले होते..संस्थेने पुढे म्हटले आहे, की येत्या दहा वर्षांत भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्रात या प्रकारातील २०० हून अधिक जेट विमानांची आवश्यकता भासेल, तसेच भारतीय महासागर परिसरातील आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्रांसाठी अजून ३५० विमानांची मागणी निर्माण होईल..‘आत्मनिर्भर भारत’कडे ऐतिहासिक पाऊल एचएएलच्या म्हणण्यानुसार, ‘एसजे-१००’ विमाननिर्मितीमुळे भारतीय विमान उद्योगाच्या इतिहासात नवे पर्व सुरू होत आहे. नागरी विमानवाहतुकीत ‘आत्मनिर्भर भारत’ या ध्येयाच्या दिशेने हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या प्रकल्पामुळे देशातील खासगी क्षेत्राला बळ मिळेल आणि विमान उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर थेट, तसेच अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होईल..Goa-Solapur flight: वादळी वाऱ्याचा धोका; गोवा-सोलापूर विमान रद्द, प्रवाशांना पुढील तिकीट उपलब्ध करून देण्यात येणार.हा सामंजस्य करार २७ ऑक्टोबर २०२५ ला मॉस्को (रशिया) येथे करण्यात आला. एचएएलतर्फे प्रभात रंजन, तर यूएसीतर्फे ओलेग बोगोमोलोव्ह यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या वेळी एचएएल नाशिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साकेत चतुर्वेदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.