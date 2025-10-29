नाशिक

Nashik News : एचएएल-रशिया करार: 'उडान'ला गती देण्यासाठी भारतात तयार होणार 'एसजे-१००' प्रवासी विमान; 'आत्मनिर्भर भारत'कडे ऐतिहासिक पाऊल

HAL and UAC join hands for SJ-100 passenger aircraft production : मॉस्को येथे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि रशियाच्या युनायटेड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (यूएसी) यांच्यात ‘एसजे-१००’ प्रवासी विमान निर्मितीसाठी सामंजस्य करार-भारतात पहिल्यांदाच पूर्ण प्रवासी विमाननिर्मितीची नवी दिशा.
नाशिक: हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि रशियाच्या युनायटेड विमान निगम (यूएसी) या संस्थांदरम्यान नागरी प्रवासी विमान ‘एसजे-१००’ निर्मितीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

