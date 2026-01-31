सुरगाणा: सुरगाणा तालुक्यातील चिराई घाटमाथ्याच्या पायथ्याशी वसलेले, दुर्गम व आदिवासीबहुल गारमाळ हे छोटेखानी गाव आज अभिमानाने उंचावले आहे. नावाप्रमाणेच हिरवळीने नटलेले आणि बनपाडा-मानतोडी धरणाच्या पाण्यावर बागायती शेती करणारे हे तालुक्यातील एकमेव गाव. .याच गावातील कन्या अॅड. हर्षाली राजाराम थविल चौधरी हिची कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महापौरपदी निवड झाल्याने अतिदुर्गम व आकांक्षित तालुक्यातील लेकीला थेट महानगराच्या नेतृत्वाची संधी मिळाली आहे..या ऐतिहासिक निवडीमुळे संपूर्ण सुरगाणा तालुक्यासह आदिवासी समाजात आनंदाचे वातावरण असून, हर्षाली थविल यांच्यावर सर्वत्र अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. गारमाळ येथील मूळ रहिवासी असलेले हर्षाली यांचे वडील राजाराम थविल हे सुमारे चार ते पाच दशकांपूर्वी रोजगाराच्या शोधात कल्याणजवळील पडघा येथे गेले. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीत वायरमन म्हणून सेवा बजावली. नोकरीनिमित्ताने शहरात स्थायिक झाल्यानंतरही त्यांनी मूळ गावाशी नाळ घट्ट ठेवली..आई मंदाबाई थविल यांनी घर-संसार सांभाळत दोन्ही मुलांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले. कष्ट, काटकसर, मेहनत आणि संस्कारांची शिदोरी देत त्यांनी मुलांच्या आयुष्याची घडी बसवली. भाऊ राहुल थविल सध्या मुंबई येथे पोलिस निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत..वकिलीपासून समाजकारणापर्यंतचा प्रवासहर्षाली थविल यांनी वकिलीचे शिक्षण पूर्ण करून मुंबई उच्च न्यायालयात खासगी वकिली सेवा सुरू केली. मात्र न्यायालयीन कामकाजापुरते न थांबता, समाजकारणाची ओढ आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांप्रती असलेली तळमळ त्यांना सक्रिय राजकारणाकडे घेऊन गेली..लोकहिताच्या कार्यासाठी त्यांनी ‘शिवसेना’च्या माध्यमातून राजकीय वाटचाल सुरू केली. वडवली व अटाळी प्रभागातून सलग दोन वेळा नगरसेविका म्हणून निवडून येत त्यांनी मूलभूत सुविधा, महिला प्रश्न, स्वच्छता, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य व सामाजिक उपक्रमांमध्ये ठोस कामगिरी केली. त्यांच्या कामामुळे जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला..जनतेच्या विश्वासातून महापौरपदलोकाभिमुख कार्यशैली, स्वच्छ प्रतिमा आणि संघटनात्मक बांधिलकीच्या जोरावर जनतेने पुन्हा एकदा त्यांच्यावर विश्वास टाकला. शिवसेनेच्या वतीने त्यांना महापौरपदी विराजमान होण्याची संधी मिळाली. गारमाळसारख्या अतिदुर्गम आदिवासी गावातील कन्या प्रथमच महानगराच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचल्याने हा क्षण ऐतिहासिक ठरत आहे..Pimpri News : पिंपरीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुतळा उभारणी प्रस्तावाला मंजुरी.आदिवासी समाजासाठी प्रेरणादायी यशसुरगाणा तालुक्यातील सतखांब येथील सूनबाई व साक्री तालुक्याच्या विद्यमान आमदार मंजुळा गावित यांनी धुळे महानगरपालिकेचे महापौरपद भूषविले होते. त्यानंतर आता हर्षाली थविल यांच्या निवडीमुळे आदिवासी समाजातील महिलांच्या कर्तृत्वाची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. अतिदुर्गम भागातून शिक्षण, कष्ट आणि जिद्दीच्या जोरावर महानगराच्या नेतृत्वापर्यंत पोहोचलेली ही वाटचाल ग्रामीण व आदिवासी भागातील तरुणींसाठी नवी दिशा व नवा आत्मविश्वास देणारी ठरणार आहे..कुटुंबाचा ठाम सामाजिक पाठिंबाहर्षाली थविल यांचे पती विजय गोविंद चौधरी हे अभियंता असून कल्याण येथे बांधकाम व्यावसायिक म्हणून कार्यरत आहेत. विजय यांचे वडील सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत. कुटुंबाचा ठाम पाठिंबा आणि सामाजिक जाणीव यामुळे त्यांच्या राजकीय वाटचालीला भक्कम बळ मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.