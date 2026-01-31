नाशिक

Harshali Thavil : जिद्द, चिकाटी अन् वकिली ते महापौरपद; अ‍ॅड. हर्षाली थविल यांचा थक्क करणारा प्रवास!

From Remote Surgana Village to Mayor’s Office : अ‍ॅड. हर्षाली राजाराम थविल चौधरी हिची कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महापौरपदी निवड झाल्याने अतिदुर्गम व आकांक्षित तालुक्यातील लेकीला थेट महानगराच्या नेतृत्वाची संधी मिळाली आहे.
Harshali Thavil

सकाळ वृत्तसेवा
सुरगाणा: सुरगाणा तालुक्यातील चिराई घाटमाथ्याच्या पायथ्याशी वसलेले, दुर्गम व आदिवासीबहुल गारमाळ हे छोटेखानी गाव आज अभिमानाने उंचावले आहे. नावाप्रमाणेच हिरवळीने नटलेले आणि बनपाडा-मानतोडी धरणाच्या पाण्यावर बागायती शेती करणारे हे तालुक्यातील एकमेव गाव.

Shiv Sena
Nashik
maharashtra
election
Dombivli
Woman
Success story

