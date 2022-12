By

नाशिक : म्‍हाडातर्फे घेण्यात आलेल्‍या पदभरती परीक्षेत गैरप्रकरणातील गुन्‍हा दाखल असलेले दोन उमेदवार महाराष्ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठाच्‍या भरती परीक्षेला सामोरे गेल्‍याची माहिती समोर येत आहे. त्‍यामुळे ही परीक्षा वादात सापडली आहे. दरम्‍यान सर्व उमेदवारांचे कागदपत्र तपासून, व योग्‍य नियमावलीप्रमाणेच परीक्षा पार पाडल्‍याचा दावा विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे. (Health recruitment exam in controversy due to suspected candidates in MHADA exam Nashik Latest Marathi News)

म्‍हाडा प्रकरणातील गुन्‍हा दाखल असलेल्‍या उमेदवारांच्‍या सहभागामुळे परीक्षेत बोगस (डमी) उमेदवारांचे रॅकेट सक्रिय असल्‍याचा संशय व्‍यक्‍त केला जात होता. यासंदर्भात स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीतर्फे चौकशीची मागणी केली होती. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीतर्फे विद्यापीठाला परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबतची माहिती कळविल्‍याचे सांगितले जाते आहे.

पंधरा संशयितांची नावे जाहीर करताना ‘म्हाडा’तर्फे घेतलेल्‍या परीक्षेतील गैरप्रकारात आढळल्‍याने गुन्‍हे दाखल असलेल्‍या दोन उमेदवारांची नावे आरोग्य विद्यापीठाच्या भरती परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत आढळून आल्‍याचा दावा समितीने केला आहे. यापैकी एक उमेदवार गुणवत्ता यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असल्‍याचे सांगतांना समितीने सखोल चौकशीची मागणी केलेली आहे. दरम्‍यान समितीच्‍या आक्षेपामुळे भरती प्रक्रिया वादग्रस्‍त ठरण्याची शक्‍यता आहे.

हेही वाचा : इच्छापत्र करायचंय...मग या गोष्टी नक्कीच माहिती हव्यात....

हेही वाचा: Breaking News : नाशिकमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हटविल्याने तणाव

विद्यापीठाने फेटाळले आरोप

याप्रकरणी विद्यापीठाने सर्व आरोप फेटाळलेले आहे. पारदर्शक व नियमावलीप्रमाणेच परीक्षा घेण्यात आली आहे. सर्व परीक्षार्थींचे आधारकार्ड पडताळून पाहताना, कुठल्‍याही स्‍वरुपाचे गॅझेट केंद्र परिसरात वापरण्यात आलेले नाहीत. संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचे सीसीटिव्‍ही फुटेज विद्यापीठाकडे उपलब्‍ध असून, कुठल्‍याही चौकशी समितीसमोर ती सादर करण्याची विद्यापीठाची तयारी असल्‍याचे सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा: Breaking News : नाशिकमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हटविल्याने संतप्त समर्थक उतरले रस्त्यावर; पाहा PHOTOS