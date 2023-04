नाशिक : गरम तेलाच्या कढईत पडल्यानं सहा वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याची हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील लखमापूर इथं ही दुर्घटना घडली. साम टिव्हीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. सटाणा पोलिसांनी याप्रकरणी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. (Heartbreaking incident in Nashik six years old girl dies after falling into hot oil pan)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, वैष्णवी निंबा पवार (वय ६) असं या चिमुकलीचं नाव आहे. निंबा पवार हे खाद्यपदार्थांची गाडी चालवतात. कढईतील तेलामध्ये पदार्थ बनवल्यानंतर त्यांनी ती कढई गाडीतून उतरवून खाली ठेवली होती. त्याचवेळी वैष्णवी बाजूलाच खेळत होती. दुसऱ्या कामात व्यस्त असल्यानं आपल्या चिमुकलीकडं त्याचं लक्ष गेलं नाही आणि तिचा तोल जाऊन ती गरम असलेल्या तेलाच्या कढईत पडली आणि गंभीररित्या भाजली.

मुलगी कढईत पडल्याचं लक्षात येताच त्यांनी तिला बाहेर काढलं आणि स्थानिक आरोग्य केंद्रात उपचारांसाठी नेलं. पण गंभीररित्या भाजल्यानं तिला अधिकच्या उपचारांसाठी नाशिक शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण उपचारांदरम्यान तिचा मृत्यू झाला.