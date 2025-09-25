नाशिक

Nashik Monsoon : नाशिक विभागात परतीच्या पावसाचा 'तडाखा'; ३ लाख २९ हजार हेक्टरवरील पिके मातीमोल

Government Assessment and Compensation Process : नाशिक विभागात परतीच्या पावसाने हाहाकार माजवला आहे. सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी साचून पिके अक्षरशः मातीमोल झाली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: परतीच्या पावसाने नाशिक विभागाला तडाखा दिला आहे. काही गावांमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. या पावसाचा सर्वाधिक फटका हा शेतीपिकांना बसला आहे. विभागात तीन लाख २९ हजार आठ हेक्टरवरील पिकांचा चिखल झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. जिवापाड जपलेली पिके क्षणार्धात मातीमोल झाल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आहेत.

