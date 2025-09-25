Nashik Monsoon : नाशिक विभागात परतीच्या पावसाचा 'तडाखा'; ३ लाख २९ हजार हेक्टरवरील पिके मातीमोल

नाशिक: परतीच्या पावसाने नाशिक विभागाला तडाखा दिला आहे. काही गावांमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. या पावसाचा सर्वाधिक फटका हा शेतीपिकांना बसला आहे. विभागात तीन लाख २९ हजार आठ हेक्टरवरील पिकांचा चिखल झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. जिवापाड जपलेली पिके क्षणार्धात मातीमोल झाल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आहेत. .राज्यात परतीच्या पावसाने हाहाकार उडाला आहे. मराठवाड्यातील गावे पाण्याखाली गेली असून, उत्तर महाराष्ट्रालाही या पावसाने झोडपून काढले आहे. विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये मागील दहा दिवसांमध्ये अतिवृष्टी झाली. काही तालुके व गावांमध्ये कमी कालावधीत जास्त पर्जन्याची नोंद झाले. .त्यामुळे जनतेत भीतीचे वातावरण आहे. या पावसाने विभागातील शेतीला सर्वाधिक फटका बसला आहे. विभागामधील एक हजार ११ गावांमधील तीन लाख २९ हजार आठ हेक्टरवरील पिके पावसाने उद्ध्वस्त झाली आहेत. कांदा, बाजरी, भुईमूग, कापूस, उडीद, ऊस, केळी, लिंबू, बाजरी, सीताफळ, मका यांसारख्या पिकांचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे चार लाख ४६ हजार २७६ शेतकरीबाधित झाली आहेत..Karad News: 'वाखाणला मोजणीचे काम पाडले बंद'; रस्ता रुंदीकरणाच्या विरोधात शेतकरी संघटना, स्थानिक आक्रमक.विभागात अहिल्यानगर जिल्ह्याला पावसाने सर्वाधिक झोडपून काढले. जिल्ह्यातील दोन लाख ४४ हजार ८६८ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. त्याखालोखाल जळगावला ६५ हजार ४७५ हेक्टर, तर नाशिक जिल्ह्यात १३ हजार ८०१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. दरम्यान, महसूल विभागाने कृषीच्या सहाय्याने बांधावर जाऊन नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले आहेत. मात्र, पावसाचा जोर कायम असून, शेतांमध्येही पाणी साचून राहिल्याने पंचनाम्यांना विलंब होत आहे. त्यामुळे पंचनाम्यांचा अंतिम अहवाल हाती आल्यानंतरच नुकसानीची तीव्रता समजणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.