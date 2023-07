Nashik Rain Alert : जिल्ह्यातील घाट विभागामध्ये आज अन उद्या जोरदार पावसाचा अंदाज

By

Nashik Rain Alert : जिल्ह्यात बुधवारपासून (ता. १९) २३ जुलैपर्यंत मध्यम पावसाची शक्यता इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (Heavy rain forecast today and tomorrow in ghat section of district nashik rain alert )

तसेच घाट विभागामध्ये काही ठिकाणी बुधवारी मेघगर्जना व विजांच्या कडकडाटासह जोरदार ते अतिजोरदार आणि गुरुवारी (ता. २०) जोरदार पावसाचा अंदाज केंद्राचा आहे.

मध्यम ते जोरदार पावसाच्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारपासून २१ जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांवरील कीटकनाशकांच्या आणि बुरशीनाशकांच्या फवारणीची कामे बंद करावीत, असा सल्ला केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे.

आकाश पुढील पाच दिवस ढगाळ राहणार आहे. तापमान कमाल २७ ते २९ आणि किमान २१ ते २३ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग तासाला १८ ते २५ किलोमीटर असा राहील.