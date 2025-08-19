Nashik News : नाशिकहून मुंबईकडे जाणाऱ्या गाड्यांना फटका; पावसामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळीत

नाशिक रोड: मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली असून अनेक गाड्या उशिरा धावत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे..पंचवटी, पुष्पक, तपोवन, काशी, कामायनी, धुळे, हिंगोली जनशताब्दी, जालना वंदे भारत, सेवाग्राम, नंदिग्राम, पाटना, मंगला लक्षद्वीप, राज्यराणी एक्स्प्रेस या गाड्या उशिरा धावत होत्या. पावसाचे वातावरण कायम असल्याने रेल्वे वाहतूक अनिश्चित झाली आहे. .Vasai-Virar : विरार पाण्याखाली! मुसळधार पावसाने रस्त्यांची झाली 'नदी’, गाड्या-घरे जलमय अवस्थेत, पाहा Video.विशेषतः पंचवटी एक्स्प्रेस उशिरा धावत असल्याने मुंबईत नोकरी व व्यवसायानिमित्त दररोज प्रवास करणाऱ्यांचे हाल झाले. काही प्रवासी नाशिक रोड स्थानकावरूनच परतले, तर ज्यांना मुंबईला पोहोचणे अत्यावश्यक होते त्यांनी खासगी वाहन किंवा बसने प्रवास केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.