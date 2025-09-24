Nashik Monsoon : नाशिकमध्ये परतीच्या पावसाचे थैमान: जनजीवन विस्कळीत, तापमानात घट

नाशिक: शहरासह उपनगरीय भागांमध्ये मंगळवारी (ता.२३) झालेल्या मुसळधारेने जनजीवनावर परिणाम झाला होता. द्वारका, सारडा सर्कल, सीबीएस, मुंबईनाका या मध्यवर्ती भागांसह ठिकठिकाणी वाहतूक खोळंबली होती. दरम्यान कमाल तापमानात एका दिवसात सुमारे चार अंश सेल्सिअसची घसरण नोंदविली गेली..सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरु होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला होता. मात्र, पावसाचा मुक्काम वाढलेला असून, राज्यभर सुरु असलेल्या मुसळधारेने गंभीर परिणाम निर्माण झाले आहेत. जिल्ह्याप्रमाणे नाशिक शहरातही पावसाचा परीणाम बघायला मिळत आहे. .मंगळवारी सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होते. रिमझिम पाऊस सुरु असताना, मात्र दुपारच्या वेळ धो-धो पावसाला सुरुवात झाली. तासाभराच्या अंतराने दिवसभर पावसाच्या सरी बरसत होत्या. यामुळे जनजीवन प्रभावित झाल्याचे चित्र शहरात उमटले होते. उत्सवाचा काळ असूनही बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट निर्माण झाला होता..दरम्यान सोमवारी (ता.२२) नाशिकचे कमाल तापमान २७.३ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले होते. यामध्ये मंगळवारी (ता.२३) मोठी घसरण झाली असून, या दिवशी कमाल तापमान २३.६ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. किमान तापमानातही किरकोळ घट झाली असून, या दिवशी २१.४ अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद घेतली आहे..कालिकादेवी भक्तांच्या आनंदावर विरजणनवरात्रोत्सवाच्या दुसऱ्या माळेलाही पावसाने हजेरी लावल्याने कालिकाभक्तांचा हिरमोड झाला आहे. थोड्या अंतराने दिवसभर सुरू असलेल्या पावसाच्या रिपरिपीने दर्शनसाठी फारशी गर्दी नव्हती. दरम्यान संस्थानतर्फे सुरू असलेल्या रक्तदान शिबिराला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे विश्वस्त यांनी सांगितले. .नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच माळेला सोमवारी (ता.२२) सायंकाळच्या सुमारास शहरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे ग्रामदैवताच्या दर्शनाच्या ओढीने आलेल्या हजारो देवीभक्तांचा हिरमोड झाला व पावसापासून बचावासाठी आडोशाचा आधार घ्यावा लागला. सोमवारप्रमाणेच मंगळवारी (ता.२३) बरसलेल्या पावसामुळे येथील व्यावसायिकांचीही तारांबळ उडाली. .विश्वस्त मंडळाच्या उपस्थितीत पहाटे भगवतीचे पूजन झाल्यावर दिवसभर भाविकांनी देवीदर्शन घेतले. मात्र, पावसामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या कमी होती. नवरात्रोत्सवामुळे परिसरात राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणावर खाद्य, प्रसाद, फुले, खेळणीचे स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत. परंतु, पावसामुळे अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले..वाहतूक व्यवस्था रोडावलीरिमझिम पावसामुळे एकीकडे बाजारपेठेमध्ये शुकशुकाट निर्माण झाला असताना, दुसरीकडे सततच्या पावसामुळे चौक व प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीची समस्या वाढली होती. द्वारका, मुंबईनाकासह प्रमुख चौक, रस्त्यांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे वाहनचालकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले..Agriculture News : नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा; अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३.८१ कोटींची मदत मंजूर.रस्त्यावरील खड्डे ‘जैसे थे’गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली होती. यावेळी रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम काही ठिकाणी हाती घेण्यात आले. मात्र मंगळवारी झालेल्या पावसामुळे रस्त्यांची केलेली मलमपट्टी उखडली. व खड्डे जैसे थे परिस्थितीत आल्याचे बघायला मिळाले. शहरातील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पाण्याचे डबके साचले असल्याने वाहनचालकांची तारांबळ उडाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.