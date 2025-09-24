नाशिक

Nashik Monsoon : नाशिकमध्ये परतीच्या पावसाचे थैमान: जनजीवन विस्कळीत, तापमानात घट

Heavy Rain Hits Nashik City and Suburbs : मंगळवारी झालेल्‍या मुसळधारेने जनजीवनावर परिणाम झाला होता. द्वारका, सारडा सर्कल, सीबीएस, मुंबईनाका या मध्यवर्ती भागांसह ठिकठिकाणी वाहतूक खोळंबली होती. दरम्‍यान कमाल तापमानात एका दिवसात सुमारे चार अंश सेल्सिअसची घसरण नोंदविली गेली.
