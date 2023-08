Nashik Rain Update : जिल्ह्यात आज विजांसह जोरदार पावसाचा अंदाज

By

Nashik Rain Update : जिल्ह्यात काही ठिकाणी शनिवारी (ता. १९) मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाचा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे.

मात्र, जिल्ह्यात सर्वदूर अद्याप समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने धरणांतील साठा ६५ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात धरणे ९३ टक्के भरली होती. (Heavy rain with lightning is forecast in district today nashik rain news)

गेल्या वर्षी आळंदी, वाघाड, ओझरखेड, तिसगाव, भावली, वालदेवी, भोजापूर, हरणबारी, केळझर ही धरणे १०० टक्के भरली होती. यंदा आतापर्यंत भावली, वालदेवी, हरणबारी, केळझर ही धरणे ‘फुल्ल’ झाली आहेत.

नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात जलसंपदा विभागाने ९१ टक्के साठा ठेवला आहे. पावसाच्या अनिश्‍चिततेमुळे धरणसाठा राखण्यावर जलसंपदा विभागाने लक्ष केंद्रीत केले.

सद्यस्थितीत दारणातून ५५०, वालदेवीतून ६५, नांदूरमधमेश्‍वरमधून १५१, हरणबारीतून १७३, केळझरमधून ७५ क्यूसेस विसर्ग करण्यात येत आहे.

धरणांमधील साठ्याची टक्केवारी अशी : कश्‍यपी- ५९, गौतमी गोदावरी- ५८, आळंदी- ७५, पालखेड- ४४, करंजवण- ५८, वाघाड- ७३, ओझरखेड- ३७, पुणेगाव- ९२, तिसगाव- ०, दारणा- ९४, मुकणे- ७७, कडवा- ८६, भोजापूर- ६६, चणकापूर- ७८, गिरणा- ३७, पुनंद- ६१.

पावसाचा अंदाज

० २३ ऑगस्टपर्यंत- हलक्या पावसाची शक्यता आणि आकाश ढगाळ

० तापमान- कमाल २७ ते २९ आणि किमान २१ ते २२ अंश सेल्सिअस

० वाऱ्याचा वेग- तासाला १८ ते २१ किलोमीटर

(पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन पुनर्लागवड केलेल्या व इतर खरीप पिकांच्या क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी उपाययोजना करावी.)