इगतपुरी शहर (जि. नाशिक) : इगतपुरी शहरासह तालुक्यात गेल्या २४ तासांत १२३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. संततधारेमुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावर अतिवृष्टीसह दाट धुक्याने वाहने संथगतीने धावत होती. (Heavy rains in Igatpuri taluka Average rainfall is one half times higher than last 5 years Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा: Nayak Ganesh Jagtap Death : शाश्रृनयनांनी नायक जगतापांना अखेरचा निरोप

दारणा धरणातून सुरू असलेला विसर्ग.

पावसामुळे भात पिकाची मोठी हानी होणार आहे. या वर्षीही सरासरीपेक्षा जादा पाऊस झाला आहे. तब्बल २० ते २५ दिवसांत धरणे भरण्यास सुरवात झाली होती. दोन महिन्यांत जिल्ह्यात सर्वाधिक पावसाची आकडेवारी असलेल्या या तालुक्यात सरासरी ओलांडली. एवढेच नव्हे, तर गेल्या २० ते २२ वर्षांतील विक्रम मोडीत तालुक्यात चक्क ४,५०० मिलिमीटर पाऊस झाल्याची नोंद झाली.

तालुक्यात सुरवातीपासूनच भात पीक पाण्याखाली गेले होते, तर पूर्वपट्ट्यातील भात पाण्यात वाहून गेला. गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे भाताचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पूर्व भागात तर शेता शेतात पाणी, तसेच घराघरांतही पाणी शिरले. तालुक्यातील सर्व धरणे पूर्णक्षमतेने भरून वाहू लागली आहेत. दारणा, काडवा, मुकणे, भाम, भावली, वाकी धरणांतून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात विसर्गही सुरू आहे.

हेही वाचा: Nashik : टाकेद परिसरात बिबट्या जेरबंद