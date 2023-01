Jindal Fire Accident : जिदांलमधील मृत्यूमुखी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी 6 लाखांची मदत

सातपूर (जि. नाशिक) : जिदांल कंपनीतील अग्नितांडवमुळे झालेल्या दुर्घटनेतील मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबीयांना औद्योगिक सुरक्षा विभागामार्फत कंपनीकडून वसूल करीत प्रत्येकी सहा लाखांची मदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे सहसंचालक अंजली आडे यांनी सांगितले. (Help of 6 lakh each to families of employees who died in Jindal Fire Accident nashik news)

जिदांल कंपनीमध्ये स्फोटप्रकरणी जिल्हाभरात एकच खळबळ उडाली होती. औद्योगिक सुरक्षा विभागातर्फे मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी सहा लाखांची मदत देण्यात आली आहे.

सुमारे वीस जखमी कामगारांवर उपचार केले तर अजूनही एक कामगार रूग्णालयात उपचार घेत आहे. या प्रकरणी नियुक्ती चौकशी समितीचा अहवालाचे काम सुरू असून लवकरच हा अहवाल समिती प्रमुखाकडे दिला जाणार असल्याचे श्रीमती आडे यांनी सांगितले.

