Nashik News : 'बिऱ्हाड' आंदोलकांना मोठा धक्का! आदिवासी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Tribal Development Department to act on non-eligible employees : नाशिकमधील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू केलेल्या 'बिऱ्हाड' आंदोलनाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये तासिका आणि रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या, ज्यांची सेवा दहा वर्षांपेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दहा वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे बिऱ्हाड आंदोलकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

