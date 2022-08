येवला (जि. नाशिक) : कोरोनाचे विघ्न संपल्याने दोन वर्षानंतर शहर व तालुक्यात बळीराजाने पोळा जल्लोषात साजरा केला. शहरात पोळ्यानिमित्त शिंदे परिवाराची मनाची परंपरा असून, बैलांची भव्य मिरवणूकही काढली, तर ग्रामीण भागातही यंदा उत्साहात सण साजरा झाला.

विशेष म्हणजे बैलांवर रंगाने रंगोटी करून, माझ्या धन्याच्या शेत मालाला चांगला भाव द्या.. यांसह विविध लक्षवेधी संदेश रेखाटले होते. (Honorable Procession on Bail pola 2022 of Shinde Family in Yeola Messages painted on bulls Nashik Latest Marathi News)

येथील गंगादरवाजा भागात मानाच्या बैलजोडीचे पूजन करून बैलांची मिरवणूक काढण्यात आली. शहरातील बैलपोळ्याचा मान हा शिंदे कुटुंबीयांना असून, ढोल-ताशांच्या गजरात भास्कर शिंदे यांच्या मानाच्या बैलजोडीचे पूजन करून शिंदे कुटुंबीयाकडून शहरातील गंगादरवाजा भागात महादेव मंदिरासमोर शिंदे यांच्या बैलांचे पूजन करण्यात आले, तर नवैद्याचा मान बाळासाहेब गायकवाड यांनी पूर्ण केला.

अनिल शिंदे, नानासाहेब शिंदे, विजय शिंदे, सुभाष शिंदे, आहेर आदी उपस्थित होते. याशिवाय मोरे वस्ती, सोनवणे वस्ती व शहरातील आजूबाजूच्या शेतकरी कुटुंबीयांनीही वाजतगाजत बैलांची मिरवणूक काढत पूजा केली.

पोळ्यानिमित्त बळीराजाने बैलांवर अनोखे संदेश रेखाटत पोळा उत्साहात साजरा केला. पावसाच्या लहरीपणाळे पिके कवडीमोल होत असताना आपल्या शेतात राबराब राबणाऱ्या सर्जा-राजाचा पोळा तालुक्‍यात शेतकऱ्यांनी उत्साहात साजरा केला.

शेतकऱ्यांनी सर्जा-राजाची पूजा केली. तसेच बैलांवर संदेश रेखाटून लक्ष वेधले.

येवला तालुक्यातील उंदिरवाडी येथील शेतकरी शांताराम सोनवणे, महेश क्षीरसागर, बापू क्षीरसागर, शिवाजी जगझाप यांनी बैलांवर अनोखे संदेश रेखाटले असून त्यात कांद्याला हमीभाव द्या... रासायनिक खतांच्या किमती कमी कराव्यात... सरकार करतय बळीराजाकडे दुर्लक्ष... कांद्याने केला शेतकऱ्यांचा वांदा... माझ्या धन्याच्या शेतमालाला चांगला भाव द्या...

असे अनोखे संदेश रेखाटून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न बळीराजाने केला. या वेळी शेतकरी महिलेने आपल्या बैलांना नैवेद्य दाखवत, औक्षण करत आपल्या सर्जा-राजाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. ग्रामीण भागातही गावोगावी हनुमान मंदिरासमोर बैलाची पूजा करून गावोगावच्या मानाची जपणूक करत पोळा साजरा झाला.

