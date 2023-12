Nashik News : त्र्यंबक रस्त्यावरील हॉटेलचालकांना दणका; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

Nashik News : त्र्यंबक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात विस्तार होत असलेल्या हॉटेल, लॉज व रिसॉर्टला नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने नोटीस बजावल्यानंतर या विरोधात हॉटेल चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मात्र, उच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत याचिका दाखल करण्याच्या सूचना देताना याचिका फेटाळल्याने हॉटेल चालकांना मोठा दणका मिळाला आहे.(hoteliers of Trimbak Road were notice by high court nashik news)