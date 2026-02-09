HSC Exam 2026 : बारावीच्या परीक्षेचा उद्यापासून श्रीगणेशा; नाशिक विभागातील १ लाख ७३ हजार विद्यार्थी सज्ज!

नाशिक: बारावीच्या लेखी परीक्षांना मंगळवार (ता. १०)पासून सुरुवात होणार आहे. पहिला पेपर इंग्रजी विषयाचा असून, नाशिक विभागात नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार या जिल्ह्यांतून एकूण एक लाख ७३ हजार ७१३ विद्यार्थी या परीक्षेला सामोरे जातील..फेब्रुवारी-मार्च सत्रातील परीक्षेची संपूर्ण तयारी शिक्षण मंडळाने पूर्ण केली आहे. ११ मार्चपर्यंत टप्याटप्याने विविध विषयांचे पेपर होतील. सकाळच्या सत्रात सकाळी अकरा ते दुपारी दोन या वेळेत, तर दुपारच्या सत्रात दुपारी तीन ते सायंकाळी सहा या वेळेत पेपर घेतला जाणार आहे. वर्दळीच्या व संवेदनशील परीक्षा केंद्राबाहेर पोलिस बंदोबस्त असेल. .Pune News: चिंचवडला मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना थांब्याची मागणी.परीक्षा केंद्र आवारातील झेरॉक्सचे दुकान बंद ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्यासह अधिकारी वर्गाच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथके केंद्रांना भेटी देताना आढावा घेतील. कॉपी व इतर गैरप्रकार टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगली जात आहे..२८५ केंद्रांवर परीक्षा...नाशिक विभागात एकूण २८५ केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाणार असून, एक हजार १४१ कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थी सामोरे जाणार आहेत. या परीक्षेसाठी एक हजार ०३९ मॉडरेटर, तर चार हजार ४४२ परीक्षा निरीक्षक तैनात राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.