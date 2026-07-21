नाशिक

Nashik Road Crime : पत्नी, सातवर्षीय मुलाचा धारदार शस्त्राने खून; पतीचा आत्महत्येचा प्रयत्न

नाशिक जेल रोड परिसरातील महारुद्र कॉलनी, वसंत विहार येथील अरिंगळे चाळीत सोमवारी (ता. २०) घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडाने परिसर हादरला.
killed

killed

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सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक रोड - जेल रोड परिसरातील महारुद्र कॉलनी, वसंत विहार येथील अरिंगळे चाळीत सोमवारी (ता. २०) सकाळी घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडाने परिसर हादरला. पत्नी व सातवर्षीय मुलाची धारदार शस्त्राने हत्या केल्यावर पतीने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला.

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