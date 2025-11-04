Nidhish Naik : सीए निकालात नाशिकचे यश गगनभेदी! निधीश नाईक राज्यातून प्रथम, राष्ट्रीय पातळीवर १६वा क्रमांक!

नाशिक: दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) यांनी सप्टेंबरमध्ये घेतलेल्या परीक्षांचा निकाल सोमवारी (ता. ३) जाहीर केला. सीए अंतिम परीक्षेत निधीश नाईक याने नाशिकमधून पहिला, तर राष्ट्रीय पातळीवर १६ वा क्रमांक पटकावला. सिया शहा हिने नाशिकमधून दुसरा व देशात ३३ वा क्रमांक मिळविला आहे. .फाउंडेशन, एंटरमिजिएटच्या परीक्षेतही नाशिकचे विद्यार्थी चमकले आहेत. ‘आयसीएआय’ने एकाच वेळी तिन्ही परीक्षांचे निकाल जाहीर केले. यात नाशिकमधून निधीश नाईक याने ४५५ गुण मिळविताना राष्ट्रीय स्तरावर यशाची नोंद केली. .सिया शहा हिने ४२९ गुणांसह घवघवीत यश मिळविले आहे. अंतिम परीक्षेत नाशिकमधून तिसऱ्या क्रमांकाने यश सुराणा (४०० गुण) आणि वैष्णवी थोरात (३९१ गुण) यांनी चौथा; तर तेजस गोरे (३७२ गुण) याने पाचवा क्रमांक मिळविताना सनदी लेखापाल होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे..सीए इंटरमिडीएट परीक्षेत नाशिकमधून मयांक डेगरा (३९८ गुण) याने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. हिमांशू अहिरराव (३९४ गुण) दुसऱ्या, तर शुभम सुराणा (३५१ गुण) तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला. नेहा पवार (३४८ गुण) हिने चौथ्या, तर पूजन शहा (३४१ गुण) हिने पाचव्या क्रमांकासह यश संपादन केले आहे..सीए फाउंडेशनमध्ये नाशिकमधून साहिल शिंदे (२५६ गुण) याने अव्वल क्रमांक पटकावला. चेतना चौधरी (२५० गुण) हिने दुसरा, तर दुर्वेशी गायधनी (२४८ गुण) हिने तिसरा क्रमांक पटकावला. फाउंडेशन परीक्षेला ५९७ विद्यार्थी प्रविष्ट झालेले असताना यापैकी ५३ विद्यार्थ्यांना यश मिळविता आले आहे. निकाल जाहीर होताच यशस्वी विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांनी जल्लोष केला. .निकालाबाबत ‘आयसीएआय’ नाशिक शाखेचे अध्यक्ष सीए जितेंद्र फाफट म्हणाले, की सीए परीक्षा कठीण मानली जाते. अनेक विद्यार्थी सीए बनण्याचे स्वप्न पाहतात. मात्र, मोजक्याच विद्यार्थ्यांना यश मिळते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी मिळविलेले यश कौतुकास्पद आहे. यापुढेही विद्यार्थ्यांनी करिअर घडविण्यासाठी सीए बनण्याचा विचार नक्कीच करावा. .निकालानंतर आयसीएआय नाशिक शाखेचे उपाध्यक्ष सीए अभिजित मोदी, खजिनदार सीए विशाल वाणी, सरचिटणीस सीए मनोज तांबे यांच्यासह सदस्य सीए रोहन कुलकर्णी, सीए दिलीप बोरसे, सीए शुभम मुंदडा आणि सीए पीयूष चांडक यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले..पहिल्या प्रयत्नात निधीशचे गगनचुंबी यशअंतिम परीक्षेत यश मिळविलेल्या निधीश कीर्ती हर्षल नाईक याने आतापर्यंतच्या सर्व परीक्षांमध्ये पहिल्या प्रयत्नात यश मिळविले आहे. आपल्या यशाबद्दल ‘सकाळ’शी संवाद साधताना २२ वर्षीय निधीश म्हणाला, की अभ्यासात मी अतिशय सामान्य होतो. .इयत्ता दहावीत ८० टक्के, तर बारावीत ८६ गुण मिळविले होते. सीए अभ्यासक्रमाची तयारी करीत असताना मला प्रचंड आवड निर्माण झाली. कुटुंबाचे प्रोत्साहन मिळाल्याने फाउंडेशन, इंटरमिजिएट आणि अंतिम अशा तिन्ही परीक्षा पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण होऊ शकलो..Mumbai News : हाताला मेहंदी लावली म्हणून विद्यार्थीनीला वर्गातून बाहेर काढलं, पालकांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार....\n.यूएस सीएमएमध्ये सियाने मिळविले यशअंतिम परीक्षेत उत्तीर्ण सियाने ‘सकाळ’शी संवाद साधत यशस्वीतेचा प्रवास उलगडून सांगितला. तिला इयत्ता दहावीला ९७.३३ टक्के, तर बारावीला ९४.८३ टक्के गुण मिळाले होते. अभ्यासात अतिशय हुशार असलेल्या सियाने यापूर्वी २०२३ मध्ये अमेरिकेतील यूएस सीएमए या परीक्षेत यश मिळविले असून, यामुळे १८० हून अधिक देशांमध्ये या क्षेत्रात सेवा प्रदान करण्यासाठी तिने पात्रता मिळविलेली आहे. तिच्या कुटुंबात अनेक सदस्य सीए असून, बहीण सीए मिलोनी शहा-चोरडिया हिचेही सियाला मार्गदर्शन लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.