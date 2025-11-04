नाशिक

Nidhish Naik : सीए निकालात नाशिकचे यश गगनभेदी! निधीश नाईक राज्यातून प्रथम, राष्ट्रीय पातळीवर १६वा क्रमांक!

Nidhish Naik tops Nashik with All India Rank 16 in CA Final : सीए अंतिम परीक्षेत नाशिकमधून पहिला आलेला निधीश नाईक (राष्ट्रीय १६वा) आणि दुसरी आलेली सिया शहा (राष्ट्रीय ३३वी) त्यांचे यश साजरे करत आहेत. त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात ही कठीण परीक्षा उत्तीर्ण करून नाशिकचे नाव उज्वल केले.
नाशिक: दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) यांनी सप्टेंबरमध्ये घेतलेल्‍या परीक्षांचा निकाल सोमवारी (ता. ३) जाहीर केला. सीए अंतिम परीक्षेत निधीश नाईक याने नाशिकमधून पहिला, तर राष्ट्रीय पातळीवर १६ वा क्रमांक पटकावला. सिया शहा हिने नाशिकमधून दुसरा व देशात ३३ वा क्रमांक मिळविला आहे.

