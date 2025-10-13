नाशिक

Manish Kothari : कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी ‘आयईआय’मार्फत अभ्यासक्रम आणणार; अध्यक्ष मनीष कोठारींची घोषणा

IEI India Elects Manish Kothari as New President : दि इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (आयईआय) संस्थेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी 'सकाळ'शी बोलताना देशातील अभियंत्यांसाठी संरक्षण कायदा लागू करणे आणि कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची भूमिका स्पष्ट केली.
Manish Kothari

Manish Kothari

sakal 

गौरव जोशी
Updated on

कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी दि. इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (आयईआय) संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम आणण्याचा मानस ‘आयईआय’चे (इंडिया) नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला. देशातील विविध क्षेत्रांतील अभियंत्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी ‘आयईआय’चे शासन व प्रशासनाला कायम सहकार्य असेल, अशी ग्वाही कोठारी यांनी दिली.

Loading content, please wait...
India
Nashik
maharashtra
education
student
Skill Development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com