Manish Kothari : कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी ‘आयईआय’मार्फत अभ्यासक्रम आणणार; अध्यक्ष मनीष कोठारींची घोषणा

कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी दि. इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (आयईआय) संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम आणण्याचा मानस ‘आयईआय’चे (इंडिया) नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला. देशातील विविध क्षेत्रांतील अभियंत्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी ‘आयईआय’चे शासन व प्रशासनाला कायम सहकार्य असेल, अशी ग्वाही कोठारी यांनी दिली. .प्रश्न : नाशिकला आपल्या रूपाने ‘आयईआय’च्या नेतृत्वाची संधी प्रथमच मिळाल्याबद्दल काय सांगाल?मनीष कोठारी : आयईआय ही जगातील सर्वात मोठी बहुविद्याशाखीय व्यावसायिक अभियंता संघटनांपैकी एक असून तिची स्थापना १९२० रोजी झाली. शंभराहून अधिक वर्षांच्या गौरवशाली परंपरेसह आज ३ लाखांहून अधिक कॉर्पोरेट सदस्य, ६ लाखांहून अधिक नॉन-कॉर्पोरेट सदस्य तसेच साधारणतः ९ लाख अभियंते सदस्यत्व आहेत. या संघटनेचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्याचा नाशिककर म्हणून अभिमान आहे. भारतभरात ३२ राज्य केंद्रे, ९२ स्थानिक केंद्रे आणि ६ परदेशी प्रकरणांद्वारे ही संस्था जगभरातील अभियंत्यांना एकत्र जोडते..अध्यक्ष म्हणून आपला अजेंडा काय असणार?: आयईआय अध्यक्षपदाची सूत्रे १ जानेवारी २०२६ रोजी स्वीकारणार आहे. अभियंता क्षेत्रातील १५ विभाग संस्थेशी जोडले आहेत. त्यामध्ये सिव्हिल इंजिनिअर्स, मेकॅनिकल इंजिनिअर्स अशा विभागांचा समावेश आहे. सर्व क्षेत्रातील अभियंत्यांना एकत्रित करून प्रश्न व समस्या सोडविण्यास प्राधान्य असेल. अभियंत्यांच्या संरक्षणासाठीचा कायदा संसदेत अंतिम टप्यांत असून तो तातडीने लागू करून अंमलबजावणीसाठी प्राधान्य देणार आहे..अभियंत्यापुढे बदलत्या तंत्रज्ञानाचे आव्हान कसे आहे? त्यावर मात कशी करणार?: तंत्रज्ञानात दररोज नवनवीन बदल होत आहे. येणाऱ्या काळात भारतात इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्राचा विस्तार अधिक झपाट्याने होणार आहे. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेत विविध क्षेत्रातील अभियंत्यांना त्यांचे ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी आयईआयच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील. संस्थेची हैदराबाद येथे महाविद्यालय असून तेथे अभियंत्यांसाठी चार ते सात दिवसांचे कोर्सेस सुरु करण्याचा मानस आहे. तसेच कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जात आहे..कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर कशा प्रकारे काम सुरू आहे?: आयटी क्षेत्रापासून ते इलेक्ट्रिकल वाहन क्षेत्रापर्यंत कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीव्हीटी) सहकार्याने दहावी-बारावीनंतर विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्याला प्राधान्य असेल. त्यादृष्टीने अध्यक्ष म्हणून काम सुरु केले आहे..स्पर्धेच्या युगात अभियंत्यापुढे कोणती आव्हाने आहेत?: स्पर्धेच्या युगात अद्ययावत तंत्रज्ञान आत्मसात करताना अधिकाधिक चांगले काम करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने संस्थेमार्फत जनजागृतीवर भर दिला जाईल. इस्रो, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा अशा शासनाशीनिगडीत यंत्रणांमधील अभियंते आयईआशी जोडले गेले आहेत. या सर्वांच्या सहकार्याने अन्य अभियंत्यांना प्रशिक्षित केले जाईल..शासनस्तरावर अभियंत्यांच्या प्रश्नांबाबत आपले धोरण कसे आहे?: अभियंत्यांची प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी आयईआय नेहमीच प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा केला जातो. तसेच शासनाने त्यांच्या विविध प्रकल्पांमधील ऑडिट, प्रकल्प डीपीआर तयार करणे, नकाशे तयार करण, रस्ते व महामार्गांचे त्रयस्थ संस्थांमार्फत करायचे तपासणी अशा बाबींमध्ये आयईआयचा नेहमीच मदतीचा आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास दिल्लीसह उत्तरेमधील काही राज्यांमध्ये स्मार्टसिटीत कन्सल्टंट म्हणून आयईआय संस्था कार्यरत होती..Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळांचा वाढदिवस 'ज्ञानाच्या भेटीचा उत्सव'; फुलांऐवजी पुस्तके भेट देण्याचे आवाहन!.नाशिकसाठी अजेंडा काय आहे?: सिंहस्थ कुंभमेळा ही नाशिकच्या विकासासाठीची सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे निःस्वार्थ भावनेने सिंहस्थाच्या कामांमध्ये प्रशासनाला सहकार्याची करण्याची भूमिका आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची लवकरच यासंदर्भात भेट घेणार आहे. सिंहस्थ नियोजनात शासनाने आम्हाला सामावून घेतल्यास विविध कामांचे डीपीआर तयार करण्यापासून ते कामांची गुणवत्ता तसेच थर्ड पार्टी चेकिंग अशा निरनिराळ्या पातळ्यांवर सेवा देण्यात येईल. नाशिकसाठी उत्तम व चांगले करायचे या भावनेने यासर्व सेवा निःशुल्क असतील, असे मी यानिमित्ताने सांगू इच्छित आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.