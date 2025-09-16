Agricultural News : कमी खर्चात लाखोंचे उत्पन्न: इगतपुरीचे शेतकरी बांबू लागवडीकडे वळले

इगतपुरी: कमी खर्चात शाश्वत उत्पन्नाची हमी असलेल्या बांबूच्या लागवडीकडे इगतपुरी तालुक्यातील शेतकरी वळू लागला आहे. कोकणात जात बांबू लागवडीची शास्त्रोक्त माहिती घेत येथील रेशीम उत्पादक, माजी सभापती सोमनाथ जोशी यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करीत असून, त्यांना या लागवडीचे महत्त्व पटवून देत आहेत. नाममात्र खर्च आणि देखभालीतून एक एकरातून किमान एक लाखांचे शाश्वत उत्पन्न यातून मिळत आहे. बांबू लागवडीकडे शेतकऱ्यांनी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..कुठल्याही प्रकारची खते, औषधे व पाणी न देता बांधावर अगदी सहजपणे आढळणाऱ्या बांबूचा विविध ठिकाणी खूप मोठा फायदा होतो. इगतपुरीच्या माजी आमदार निर्मला गावित, जलसंधारणचे निवृत्त अधिकारी रमेश गावित, शिवसेना नेते कचरू पाटील-डुकरे यांच्या नेतृत्वाखाली श्री. जोशी यांनी चार ते पाच महिन्यांपासून बांबू लागवडीचा होणारा फायदा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र व कोकणात बांबू लागवड करणाऱ्या यशस्वी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन अधिक माहिती घेतली. बांबू लागवडीविषयी माहिती संकलन करून स्वतःबरोबर इतर शेतकऱ्यांना या लागवडीचा फायदा होण्यासाठी ते इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांत शेतकऱ्यांशी संवाद साधून मार्गदर्शन करीत आहेत..केंद्राने बांबूचा झाड दर्जा काढून गवत दर्जा प्रदान केला आहे. माळरान, डोंगर उतारावर बांबू लागवड केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढण्यास मोठी मदत होईल. बांबू लागवड करण्यासाठी शासन अनुदानही देते. एक एकरात एकूण ४०० बांबूंची झाडे लागवड करता येतात. इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील शेतकरी बांबू लागवडीस प्राधान्य देतील, असा विश्वास जोशी यांनी व्यक्त केला आहे. युवा शेतकरी दीपक चिरके, नामदेव खोकले, प्रकाश जोशी, गोरख भरते, अशोक चिरके, शिवराम चिरके आदी शेतकरी उपस्थित होते..अशी करावी बांबू लागवडबांबू लागवडीसाठी फार मेहनतीची गरज भासत नाही. वर्ष- दोन वर्षे पाणी देत साधारण काळजी घेणे, जसे आग लागणे, जनावरे यापासून रक्षण करणे. रोग येत नाही किंवा पाणी मिळाले नाही म्हणून रोपे मरत नाहीत. एकदा लागवड केली, की ४० ते ५० वर्षे फक्त हार्वेस्टिंग करून उत्पन्न घेतले जाते. लागवड करताना मोघम न करता शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करावी..बांबू लागवडीचा खर्चएकरी: साधारणत ४४० रोपे.लागवड: १० बाय १० फूटप्रतिरोप: दर्जेदार वाण ३० ते ४० रुपयेखते: ५०००, खड्डा खोदणे : २५उत्पन्न: प्रतिएकरी एक लाखाच्या पुढेउत्पन्नास सुरुवात: चार वर्षांनंतर पुढची ४० वर्षेविक्री व्यवस्था: स्वतः विक्री किंवा जागेवर खरेदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.