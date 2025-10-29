Igatpuri News : इगतपुरीतील भातशेती पावसाने उद्ध्वस्त! दिवाळीत अवकाळीचे अस्मानी संकट; सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची राष्ट्रवादीची मागणी

इगतपुरी: इगतपुरी तालुक्यात दिवाळीपासून रोज होणाऱ्या पावसाने भातशेतीची मोठी हानी झाली असून, शेतकरी पुरता कोलमडला आहे. या पिकांच्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून पीकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना कुठलाही नियम, अटी-शर्ती न लावता सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस गोरख बोडके व तालुकाध्यक्ष पांडुरंग वारुंगसे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार अभिजित बारावकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली..तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह मान्सूनोत्तर पावसाने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेल्या भात पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या नुकसानीचे तालुक्यातील सर्वच मंडळातील स्थानिक तलाठी, कृषी सहाय्यक मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक व संबंधित पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पाहणी करून पंचनामे करण्यात यावेत. .पीक विमा कंपनीचे नियम अटी शर्ती शिथिल करत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई देण्यात यावी. नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करण्यात यावे व शेतकऱ्यांना दिलासादायक नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे..श्री. बोडके, श्री. वारुंगसे, जनार्दन माळी, रमेश जाधव, पांडुरंग शिंदे, बाळासाहेब गाढवे, पांडुरंग कोकणे, दिलीप जाधव, बाळासाहेब कडू, तुकाराम वारघडे, राम शिंदे, गणेश पाटील, मदन कडू'' ज्ञानेश्वर शिरसाठ, राजेंद्र जाधव, गौतम भोसले, वामन शेलार, पांडुरंग खातळे, सागर गावंडे, जयंत भोसले, वामन घोडे, तुकाराम भोर, भास्कर खातळे, रंगनाथ खातळे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले असून, शासनाने त्वरित पंचनामे करावेत. शेतकऱ्यांना कोणतीही नियम अट न लावता सरसकट नुकसानभरपाई देण्यात यावी.- पांडुरंग वारुंगसे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.Bachchu Kadu | आए तो गांधीगिरीसाठी वरना उडा देंगे.. | Nagpur Morcha Latest News | Sakal News.अवकाळीचे अस्मानी संकट ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या मुळावर चालून आले आहे. हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. शासनाने तत्काळ आदेश काढून पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासादायक नुकसानभरपाई द्यावी.- जनार्दन माळी, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.