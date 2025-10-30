Igatpuri News : दिवाळीच्या उत्साहात अस्मानी संकट! इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरमध्ये भात पीक पाण्याखाली, उत्पादन निम्म्याने घटणार

इगतपुरी: त्र्यंबकेश्वर इगतपुरी तालुक्यासह जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्ट्यात दिवाळीचा उत्साह सुरू असतानाच पुन्हा एकदा अस्मानी संकट कोसळले आहे. मान्सूनोत्तर पावसाने भात पिकासह बागायती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. .पेठ- सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वरसह इगतपुरीत भाताच्या सोंगणीची लगबग सुरु असली तरी कापलेला भातच पाण्यात सापडल्याने उत्पादन निम्म्याने घटणार असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. काही भागात कापणी सुरू आहे तर काही ठिकाणी भात झोडपणीसाठी गोळा करून ठेवला होता. ऐन बहरात व काढणीवर आलेल्या भाताचे नुकसान झाले आहे..मुसळधार पावसाने सध्या शेतशिवारात पाणीच पाणी साचले आहे. खरीप हंगाम सुरू झाल्यापासून अनेक संकटातून वाचवलेल्या पिकांचे अचानक आलेल्या पावसाने होत्याचे नव्हते झाले आहे. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट ओढवल्याने भात पिकांसह टोमॅटो, वांगे, मिरची काकडी, फ्लॉवर आदी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. .शेणित, साकूर, नांदगाव बु, अस्वली, बेलगाव कुऱ्हे, जानोरी, पिंपळगाव डुकरा, भरवीर, धामणगाव, टाकेद आदी भागात भात सोंगणीचा हंगाम सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी भात कापून गोळा केलेला आहे, त्यात भिजलेला भात वाळत घालण्यासाठी ऊनही नसल्याने काढणी खोळंबणार आहे. प्रशासनाने सरसकट व तत्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..चार महिन्यांचे कष्ट वायातालुक्यात अकस्मात कोसळलेल्या या पावसामुळे शेतात उभ्या असलेल्या, सोंगलेल्या व खळ्यावर वाहून ठेवलेल्या भात पिकासह नागली, वरईचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास नैसर्गिक आपत्तीमुळे हिरावला गेला आहे. .परिसरात काही बागायती पिकांची व भाजीपाला पिकाची लागवड झालेली असून त्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. झोडणीनंतर उरलेल्या वैरणीचा चारा म्हणून वापर होतो. चाऱ्याचेही यामुळे नुकसान झाले असून आगामी काळात चाऱ्याचीही तीव्र टंचाई होणार असल्याची भीती आहे. या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत करावी अशा भावना व्यक्त होत आहेत..Fake Currency Racket Kolhapur : कोल्हापुरात बनावट नोटांचे रॅकेट, हजारोंच्या नोटांसह प्रिंटर ताब्यात; गोठ्यात करत होते कारनामा.आम्ही दर वर्षी पावसापाण्यात चार महिने भाताची व इतर पिकांसाठी भरपावसात राबतो, हे चार महिन्याचे कष्ट या पावसामुळे वाया गेले आहेत. शेतकऱ्यांचे तर कंबरडेच मोडले आहे. शासनाने तातडीने या नुकसानीची दखल घेऊन व पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.- शांताराम शेलार, त्रिंगलवाडी, शेतकरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.