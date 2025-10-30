नाशिक

Igatpuri News : दिवाळीच्या उत्साहात अस्मानी संकट! इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरमध्ये भात पीक पाण्याखाली, उत्पादन निम्म्याने घटणार

Unexpected Rains Devastate Paddy Crops in Nashik’s Western Belt : इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आणि पश्चिम पट्ट्यात दिवाळीच्या काळात झालेल्या मुसळधार मान्सूनोत्तर पावसाने शेतीत पाणी साचले असून, कापणी करून ठेवलेल्या भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी: त्र्यंबकेश्वर इगतपुरी तालुक्यासह जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्ट्यात दिवाळीचा उत्साह सुरू असतानाच पुन्हा एकदा अस्मानी संकट कोसळले आहे. मान्सूनोत्तर पावसाने भात पिकासह बागायती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

