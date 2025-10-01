Igatpuri News : नवरात्रीची भेट! 'राणी दुर्गावती योजना' जाहीर; आदिवासी महिलांना ५० हजार रुपयांपर्यंत १००% अर्थसाहाय्य

इगतपुरी शहर: नवरात्रोत्सवानिमित्त शासनाने आदिवासी महिलांसाठी मोठी भेट दिली आहे. ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर करून महिलांना स्वावलंबी करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. .या योजनेंतर्गत महिलांना ५० हजार रुपयांपर्यंत १०० टक्के अर्थसाहाय्य तर सामुदायिक उपक्रमांसाठी तब्बल ७.५ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे. त्यामुळे इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर भागातील आदिवासी महिलांना याचा लाभ होणार असून, या योजनेची जनजागृती होणे गरजेचे आहे..योजनेचे स्वरूप आणि उद्देशआदिवासी महिलांना सर्वांगीण सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने स्त्रीशक्तीचा आदर्श मानली जाणारी राणी दुर्गावती यांच्या नावाने ही योजना राबविण्यात येत आहे..योजनेचे मुख्य उद्दिष्टमहिलांना आवश्यक संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे. त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि अन्य क्षेत्रातील विकास साधणे. आरोग्य पोषण, आहार व स्वास्थ, शिक्षण व कौशल्य विकास इत्यादी उपजीविकेची साधने वृद्धिंगत करणे..Heavy Rain: आठ दिवसांपासून सोयाबीन पाण्यात; शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र कोलमडले, तेरणेच्या पाण्यामुळे निघाले दिवाळे.अशी आहे राणी दुर्गावती आदिवासी महिला योजनाआदिवासी महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी ही योजना शासनाने आणली आहे. यात सूक्ष्म व्यवसाय, लघुउद्योग आणि कौशल्यविकास उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. महिलांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण हा मुख्य उद्देश असून, यातून महिला स्वयंपूर्ण होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.