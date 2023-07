Nashik Crime: ट्रकमधून अवैध मद्याची तस्करी; औरंगाबाद रोडवर रंगला पाठलागाचा थरार

Nashik Crime : गोव्यात निर्मिती व विक्रीसाठी असलेला मद्यसाठा अवैधरीत्या महाराष्ट्रात विक्रीसाठी ट्रकमधून आणला जात असताना, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने थरारक पाठलाग करून जप्त केला.

ट्रक व विदेशी मद्यसाठा,असा सुमारे ५२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे. (Illegal Liquor Smuggling in Trucks thrill of the Rangla chase on Aurangabad Road Nashik Crime)

श्यामू रज्जू गौड (वय ३७, रा. एकवीरानगर, कांजूरमार्ग, मुंबई), मोहम्मद सुलतान अस्लम अन्सारी (२६, रा. उळवे, ता. पनवेल, जि. रायगड) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या येवला पथकाला आयशर ट्रकमधून अवैधरीत्या मद्याची वाहतूक होत असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार पथकाकडून येवला येथील विंचूर चौफुलीवर शोध घेतला जात असतानाच, संशयित ट्रक निदर्शनास आला.

परंतु संशयितांना पथकाची चाहुल लागताच त्यांनी ट्रक चांदोरीच्या दिशेने वेगात पळविला. पथकाने पाठलाग सुरू करीत, ट्रक चांदोरी चौफुली येथे अडविला. संशयितांकडे चौकशी केली असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली.

ट्रकची (एमएच ०४, केयू ३७२४) कसून तपासणी केली असता, त्यात महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला विदेशी मद्यसाठा आढळून आला. संबंधित साठा कागदी खोक्यांच्या मागे दडविण्यात आलेला होता. पथकाने ट्रकसह मद्यसाठा असा ५२ लाख ४३ हजार ५८६ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

संबंधित कामगिरी उपायुक्त डॉ. वा. ह. तडवी, अधीक्षक शशिकांत गर्जे, उपअधीक्षक हर्षवर्धन शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली येवला विभागाचे निरीक्षक विठ्ठल चौरे, दुय्यम निरीक्षक संजय वाकचौरे, प्रवीण मंडलिक, अवधूत पाटील, विठ्ठल हाके, अमन तडवी, संतोष मुंडे, मुकेश निंबेकर यांनी बजावली. निरीक्षक चौरे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत.