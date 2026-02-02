Illegal Tree Cutting : "वनसंपदा वाचवा, अन्यथा उपोषण"; अवैध वृक्षतोडीविरोधात 'आम्ही मालेगावकर' आक्रमक

अंबासन: ताहराबाद, सटाणा व मालेगाव वनपरिक्षेत्रात अवैध वृक्षतोडीमुळे वनसंपदा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. या गंभीर प्रकाराकडे वनविभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत, आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीने राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना निवेदन देत उपोषणाचा इशारा दिला आहे..काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर मालेगाव, सटाणा व ताहराबाद वनपरिक्षेत्रात अवैध वृक्षतोड, अतिक्रमण तसेच मुरूम, वाळू व माती उत्खनन वाढले आहे. यामुळे संपूर्ण परिसरातील पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला आहे. वन्यजीवांच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मालेगाव तालुक्याबाहेरील ताहराबाद व सटाणा वनपरिक्षेत्रात तोडलेले लाकूड शहरांमध्ये खुलेआम वाहतूक करून विक्रीस नेले जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत संबंधित यंत्रणा निष्क्रिय आहे..धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथून आयात केल्या जाणाऱ्या बहुतांश लाकडावर हॅमर मार्क नसतो, तसेच निर्गमन परवाना व लॉगिंग लिस्टही आढळून येत नाही. त्यामुळे हे लाकूड बेकायदेशीर वृक्षतोडीतून आले असल्याचे स्पष्ट होते. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही वनविभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे..Mumbai Pune Hyderabad Bullet Train : मुंबई-पुणे-हैद्राबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर 'इतके' स्टेशन्स असणार, तुमचे शहर यादीत आहे का ?.समितीच्या मागण्याअवैध लाकूड विकणाऱ्या सॉ-मिल्स ‘सील’ कराव्यात.नवीन सॉ-मिल परवाने देणे त्वरित स्थगित करावे.अवैध लाकूड वाहतूक करणारी वाहने जप्त करावीत.तीन वर्षांपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात.वृक्षतोडीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी..मालेगाव, सटाणा व ताहराबाद वनपरिक्षेत्रातील वन्यजीव सृष्टी वाचविण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी वरील मागण्यांवर समाधानकारक कारवाई झाली नाही, तर आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीतर्फे मालेगाव वन विभाग कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करू.- निखिल पवार, अध्यक्ष, आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.