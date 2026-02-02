नाशिक

Illegal Tree Cutting : "वनसंपदा वाचवा, अन्यथा उपोषण"; अवैध वृक्षतोडीविरोधात 'आम्ही मालेगावकर' आक्रमक

Illegal Tree Cutting Threatens Forest Wealth in Nashik District : वनसंपदा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. या गंभीर प्रकाराकडे वनविभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत, आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीने राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना निवेदन देत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अंबासन: ताहराबाद, सटाणा व मालेगाव वनपरिक्षेत्रात अवैध वृक्षतोडीमुळे वनसंपदा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. या गंभीर प्रकाराकडे वनविभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत, आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीने राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना निवेदन देत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

