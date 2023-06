Pooja Bhoir Trading Fraud: पूजा भोईरच्या घरझडतीत महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त

By

Pooja Bhoir Trading Fraud : सोशल मीडियावर ‘रिल्स’ आणि मराठी मालिकांमधील प्रसिद्ध बालकलाकार साईशा भोईर हिची आई पूजा विशांत भोईर हिला आर्थिक फसवणूक प्रकरणी नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली.

तिच्या घरझडतीमध्ये आर्थिक व्यवहारासंदर्भातील करारनामे, आर्थिक देवाणघेवाण संबंधित कागदपत्रे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत.

तसेच, २७ लाखांचे सोने गहाण ठेवून तिने सोनाराकडून २६ लाख रुपये घेतल्याचेही पोलिस तपासात समोर आले आहे. (Important documents seized in search of Pooja Bhoir house in Trading Fraud nashik crime news)

‘अल्गो ऑप्शन्स ट्रेडिंग’ या फर्मच्या नावाखाली पूजा व तिचा पती विशांत यांनी अनेकांना आर्थिक गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गंडा घातला आहे. या तपासात पूजाच्या बँक खात्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहेत.

तसेच, नाशिकच्या पथकाने तिच्या घराची झडती घेतली असता, त्यामध्ये आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित करारनामे, ज्या फर्मच्या नावाखाली भोईर दांपत्य शेअर ट्रेडिंगचा व्यवसाय करीत होते, त्या फर्मशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रेही पोलिसांच्या हाती लागली आहेत.

याशिवाय, आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित देवाणघेवाण नोंदी असलेली कागदपत्रेही पथकाच्या हाती लागली आहेत.

तसेच, तिने सोनाराकडे तिच्याकडील २७ लाखांचे सोने गहाण ठेवून त्याच्याकडून व्याजाने २६ लाख रुपये घेतले आहेत. यामुळे तिच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत. सदरील गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेतील उपनिरीक्षक रूपेश केदार यांचे पथक करीत आहे.

सासरच्यांनी झापलं

आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेत संशयित पूजा भोईर हिची तपासकामी चौकशी सुरू असताना, तिचे सासू-सासरे आले. त्या वेळी त्यांनी पूजा हिला झापले.

सुरवातीपासून असा व्यवसाय न करण्याचा सल्ला देत असताना, त्याकडे दुर्लक्ष करून उलटसुलट बोलायची. आता तेच झाले जे आम्ही म्हणत होतो. पैशाच्या जोरावर तोरा वाढला होता, अशा शब्दात त्यांनी पूजाला झापून काढले.

ओळखीचा गैरफायदा

पूजा भोईर हिची मुलगी साईशा ही अनेक मराठी मालिकांमध्ये बालकलाकार म्हणून काम करते. पूजाने मुलगी साईशासमवेत अनेक रिल्स सोशल मीडियावर बनवून टाकले आहेत. त्यामुळेच साईशाला मालिकांमध्ये कामाची ऑफर आली.

त्यामुळे पूजा दांपत्याचा सिनेसृष्टीतील अनेकांशी ओळखी झाल्या. याच ओळखीचा फायदा घेत पूजा हिने शेअर ट्रेडिंगमध्ये पैसे गुंतविण्यावर जादा मोबदल्याचे आमिष दाखविले. मात्र पूजाने बबली बनून अनेकांना लाखोंचा गंडा घातला आहे.