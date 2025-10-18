Tejas Fighter Aircraft: भारताची आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने ‘तेजस’ भरारी; ओझरच्या ‘हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स’मध्ये स्वदेशी लढाऊ विमानाचे लोकार्पण

नाशिक: ‘‘संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक लढाऊ तेजस विमानामुळे हवाई दलाला नवीन बळ लाभले आहे. ‘तेजस’ची निर्मिती करणारे हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) हे राष्ट्राच्या संरक्षणाचे प्रतीक आहे. या निर्मितीच्या माध्यमातून भारताने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे,’’ असे कौतुकोद्गार संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी काढले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.‘‘देशाला याआधी संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानासाठी जगावर अवलंबून राहावे लागत होते. पण, आता भारतात ६५ टक्के संरक्षण साहित्यासह लढाऊ विमानांचे उत्पादन केले जात आहे. येत्या काळात आपण याबाबतीत शंभर टक्के आत्मनिर्भर होणार आहोत,’’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ओझर येथील ‘एचएएल’च्या नाशिक युनिटमध्ये तयार केलेले ‘तेजस एमके १- ए’ या लढाऊ विमानाने शुक्रवारी आकाशात झेप घेतली. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी या विमानाला झेंडा दाखविला. ‘एचएएल’मधील ‘एचटीटी-४०’ विमानांच्या दुसऱ्या उत्पादन युनिटचे उद्घाटनही करण्यात आले..श्रद्धा, आस्थेचा मिलाफसंरक्षणमंत्री राजनाथ म्हणाले की, ‘‘ नाशिकची भूमी ही भगवान शंकराची आहे. श्री त्र्यंबकेश्वरमुळे या भूमीचे आध्यात्मिक महत्त्व अधिक आहे. श्रद्धा व आस्थेचा येथे मिलाफ होतो. त्याबरोबर ‘एचएएल’मुळे संरक्षणदृष्ट्या नाशिकला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘एचएएल’ हा देशाच्या संरक्षण विभागाचा कणा आहे. या भूमीत तयार झालेले तेजस विमान आकाशात झेपावताना पाहून छाती अभिमानाने फुलून येते.’’.संरक्षण क्षेत्राची निर्यात वाढणार‘‘भारताला २०१४ पूर्वी संरक्षण साहित्यासाठी जगावर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यावेळी ६५ टक्के साहित्याची आयात केली जात होती. संरक्षण क्षेत्रात केवळ एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत होती. खर्चाचे प्रमाण ४६ हजार ४६९ कोटी रुपये इतके होते. गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ अभियानातून भारताने संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल केली आहे. आज ६५ टक्के उत्पादन हे देशातच होते. संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात दीड लाख कोटींवर पोहोचली आहे. हीच निर्यात २०२९ पर्यंत तीन लाख कोटींवर नेण्याचा मानस आहे,’’ राजनाथसिंह म्हणाले..चार हजार विमानांची निर्मितीदेशाच्या संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या ‘एचएएल’ कंपनीने आतापर्यंत चार हजार लढाऊ विमानांची निर्मिती केली आहे. त्यामध्ये १८०० स्वदेशी विमानांचा समावेश आहे. विमानांसाठी लागणाऱ्या ६ हजार इंजिनांचे उत्पादन कंपनीने केले आहे. या माध्यमातून ३४ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल पूर्ण झाली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.राजनाथसिंह म्हणालेनागरी संचालनालयाने ‘संरक्षण’ला मदत करावीनव्या पिढीतील विमानांचे उत्पादन व्हावेयुद्धनीतीमधील बदलाप्रमाणे विमान निर्मिती हवीऑपरेशन सिंदूर’वेळी ‘एचएएल’कडून मदत‘एचएएल’मध्ये तंत्रज्ञानाचा कुंभमेळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.