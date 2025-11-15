Nashik Crime : इंदिरानगरमध्ये 'बंटी-बबली'ची जोडी गजाआड; घर विक्रीचे आमिष दाखवून तब्बल ९३ लाख रुपयांची फसवणूक!

इंदिरानगर: घर विकत देण्याच्या आमिषाने तब्बल ९३ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एका महिलेसह दोघांविरुद्ध इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात ऑटो कन्सल्टंटसह एकूण पाच जणांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. विजय शांतिलाल पाटणी (५२, रा. गंजमाळ) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे..पाटणी यांना इंदिरानगर भागात घर घ्यायचे होते. त्यांची ऐश्वर्या रवी गायकवाड (रा. कमोदनगर) हिच्याशी ओळख झाली. २०२२ मध्ये ऐश्वर्याने त्यांची तिच्या नात्यातील दीपक दत्तात्रय देवळे (रा. कमोदनगर) याच्याशी ओळख करून दिली. पैशांची गरज असल्याचे सांगत देवळेने आपला फ्लॅट विक्रीस असल्याचे सांगितले..हा फ्लॅट पाहिल्यानंतर पाटणी यांनी ४९ लाख ९० हजार रुपयांत खरेदी करण्याचे मान्य केले. त्यासाठी त्यांनी विविध वित्तसंस्थांकडून एकूण २५ लाखांचे कर्ज घेतले. त्यापैकी ९ लाख ५८ हजार रुपये देवळेच्या टीजेएसबी बँक खात्यात ऑनलाइन दिले. तसेच ९ लाख ७४ हजार रुपये रोख ऐश्वर्याला देवळेला देण्यासाठी दिले. .याशिवाय देवळेने पाटणी यांच्या एचडीएफसी क्रेडिट कार्डवरून ७ लाख ६८ हजार रुपये खर्च केले. पुढे पाटणी यांच्या मित्राच्या खात्यातूनही १ लाख २० हजार रुपये देवळेला ट्रान्स्फर करण्यात आले. अशा प्रकारे देवळेने एकूण २८ लाख २० हजार रुपये घेतले..फ्लॅट दुसऱ्याला विकून दिल्याचा धक्काउर्वरित रक्कमेकरिता गृहकर्ज प्रक्रियेत पाटणी गुंतले असताना देवळे उडवाउडवीची उत्तरे देत राहिला. त्याने कच्चा साठेखत करारनाम्याचा मसुदा करून त्यावर सह्या करवून घेतल्या. काही काळानंतर पाटणी यांना समजले की देवळेने तोच फ्लॅट इतरांनाच विकला असून आपल्याकडून घेतलेले पैसेही परत केले नाहीत..एकूण ९३ लाखांचा गैरव्यवहारपाटणी यांची फसवणूक केलेल्या रकमेवरून तसेच इतर चार व्यक्तींना फसवून केलेला अपहार असे मिळून या ‘बंटी- बबली’ जोडीने एकूण ९२ लाख ६३ हजार ७४ रुपये लाटल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी ऐश्वर्या गायकवाड व दीपक देवळे या दोघांवर इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Satara Crime: सातारा हादरल! तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी जीवन संपवण्याच्या घटना .इतरांकडूनही लाखोंची फसवणूकयादरम्यान पाटणी यांना कळले की रोहिणी खैरनार (७ लाख १० हजार), रेखा मोहिते (७ लाख ७० हजार), पद्मिनी वारे व भूषण वारे (४७ लाख १३ हजार ७४), धरमवीरसिंग किर (२ लाख ५० हजार) अशी एकूण ६४ लाख ४३ हजार ७४ रुपयांची फसवणूक ऐश्वर्या गायकवाडने केल्याची माहिती मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.