Nashik Crime : इंदिरानगरमध्ये 'बंटी-बबली'ची जोडी गजाआड; घर विक्रीचे आमिष दाखवून तब्बल ९३ लाख रुपयांची फसवणूक!

How the Indiranagar Property Scam Began : नाशिकच्या इंदिरानगर भागात फ्लॅट विक्रीचे आमिष दाखवून विजय पाटणी यांच्यासह एकूण पाच जणांची ९३ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ऐश्वर्या गायकवाड आणि दीपक देवळे यांच्याविरुद्ध इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
इंदिरानगर: घर विकत देण्याच्या आमिषाने तब्बल ९३ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एका महिलेसह दोघांविरुद्ध इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात ऑटो कन्सल्टंटसह एकूण पाच जणांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. विजय शांतिलाल पाटणी (५२, रा. गंजमाळ) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे.

