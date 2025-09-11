Nashik News : नाशिक भविष्यातील 'लॉजिस्टीक जंक्शन' आणि 'इलेक्ट्रिक हब'!

नाशिक: देशातील सर्वांत मोठे ‘वाढवण’ बंदर आणि मुंबईतील ‘जेएनपीटी’ या दोन्ही बंदरांपासून सर्वांत जवळ असलेल्या नाशिकला गेल्या सहा महिन्यांत सात मोठ्या कंपन्यांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नाशिक यापूर्वीच जोडले गेल्याने या शहराचा ‘लॉजिस्टीक जंक्शन’ म्हणून झपाट्याने विकास होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. १०) येथे व्यक्त केला..आडगाव ते सय्यद पिंप्री रोडवरील शिलापूर भागात साकारलेल्या ‘सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (सीपीआरआय) प्रादेशिक प्रयोगशाळेचे उद्घाटन बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर,.राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. या वेळी आमदार ॲड. राहुल ढिकले, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आमदार सरोज आहिरे, ‘सीपीआरआय’चे महासंचालक असित सिंग, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री उपस्थित होते. माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नातून हा प्रकल्प उभा राहिला आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की पुणे, मुंबई व छत्रपती संभाजीनगर येथील इलेक्ट्रॉनिक कारखानदारांना उपकरणे तपासणीसाठी भोपाळ किंवा हैदराबादला जावे लागत होते. त्यात वेळ आणि पैसाही जास्त लागत होता. ‘सीपीआरआय’च्या नाशिक प्रकल्पामुळे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य निर्माण कारखान्यांची गुंतवणूक वाढीस लागेल. गेल्या सहा महिन्यांत सात कंपन्यांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे..यात महिंद्र ॲन्ड महिंद्र १० हजार कोटी, एपिरॉक ३५० कोटी, ग्रॅफाईट इंडिया लि. चार हजार ७६१ कोटी रुपये आणि व्हर्च्युओसो या कंपनीने ८०० कोटींची गुंतवणूक केल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, या लॅबमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची तपासणी करण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी केंद्रीय मंत्री खट्टर यांच्या परवानगीने व्यक्त केला..केंद्रीय मंत्री खट्टर म्हणाले, की घरोघरी बसविण्यात आलेले स्मार्ट मीटर हे या लॅबमध्ये तपासले जातात. त्यांची तपासणी आता अधिक सुलभ होणार आहे. लॅबने शहरात या तपासणीचे प्रशिक्षण घेतल्यास नागरिकांचा त्यावर विश्वास बसेल. ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ बसविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री भुजबळ म्हणाले, की नाशिक ही केवळ धार्मिकनगरी नाही, तर औद्योगिक आणि शैक्षणिक केंद्र म्हणूनही वेगाने विकसित होत आहे. .आगामी काळात ते इलेक्ट्रिक हब म्हणूनही विकसित होईल. नाशिकमध्ये महिंद्र अॅन्ड महिंद्र, सिमेन्स, किर्लोस्कर, एबीबी, क्रॉम्प्टन, स्नायडर यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उत्पादन केंद्रे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे विद्युत उपकरण निर्मिती आणि त्याच्या गुणवत्तेची तपासणी याची मोठी गरज होती. ही गरज आजच्या या इलेक्ट्रिक टेस्टिंग लॅबच्या रूपाने पूर्ण होईल. ‘सीपीआरआय’चे महासंचालक असित सिंग यांनी प्रास्ताविक केले..भुजबळांच्या बाजूने बोलण्याची इच्छा दिसतेमुख्यमंत्री फडणवीस हे बोलण्यासाठी ज्या ठिकाणी उभे राहणार होते, त्या ठिकाणी मंडपाच्या मागून येणारा सूर्यप्रकाश हा कॅमेरामनसाठी अडचणीचा ठरत होता. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ‘स्टेज’च्या दुसऱ्या बाजूने उभे राहून बोलण्याची विनंती केली. कॅमेरामनची विनंती मान्य करीत मुख्यमंत्री फडणवीस हे मंत्री भुजबळ व महाजन यांच्या बाजूच्या माईकसमोर उभे राहिले. भाषणाच्या सुरुवातीलाच ते म्हणाले, की भुजबळसाहेबांच्या बाजूने बोलावे, अशी तुमची इच्छा दिसते. असा मिश्किल टोला त्यांनी लगावताच सभास्थळी हास्यकल्लोळ झाला..Chembur Air Pollution: विषारी वायूमुळे जीवाला धोका; चेंबूरमधील कारखान्यातून प्रदूषण, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर.विजेच्या दरात १० टक्क्यांपर्यंत कपातराज्यातील शेतकऱ्यांना सौरउर्जेच्या माध्यमातून दिवसा वीजपुरवठा केला जाणार आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्य शासन १६ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करीत असून, या माध्यमातून उद्योजक, कृषीसह सर्वांना वर्षभर २४ तास वीजपुरवठा करण्यात येईल. उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या विजेच्या दरात दरवर्षी नऊ टक्के वाढ होत आली. परंतु, प्रत्येक वर्षी दोन टक्के वीजदर कपात करून २०२५-३० या पाच वर्षांत तब्बल १० टक्के वीजदर कपात करण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.