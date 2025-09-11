नाशिक

Nashik News : नाशिक भविष्यातील 'लॉजिस्टीक जंक्शन' आणि 'इलेक्ट्रिक हब'!

Nashik's Emerging Role as a Key Logistics Junction : नाशिकमधील आडगाव ते सय्यद पिंप्री रोडवरील शिलापूर भागात 'सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट'च्या (CPRI) प्रादेशिक प्रयोगशाळेचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. या प्रकल्पामुळे नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
Nashik growth

Nashik growth

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: देशातील सर्वांत मोठे ‘वाढवण’ बंदर आणि मुंबईतील ‘जेएनपीटी’ या दोन्ही बंदरांपासून सर्वांत जवळ असलेल्या नाशिकला गेल्या सहा महिन्यांत सात मोठ्या कंपन्यांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नाशिक यापूर्वीच जोडले गेल्याने या शहराचा ‘लॉजिस्टीक जंक्शन’ म्हणून झपाट्याने विकास होईल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. १०) येथे व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Electric vehicle
Development
mnc
Mahindra and Mahindra
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com