Jalaj Sharma : नाशिकमध्ये मोठ्या उद्योगांना 'रेड कार्पेट'! जिल्हाधिकारी शर्मा यांचे 'निमा'च्या व्यासपीठावरून आश्वासन

Measures to Promote Investment and Industrial Growth : नाशिक ‘निमा’ (NIMA House) येथे झालेल्या संवाद सत्रात, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मोठ्या उद्योगांच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि गुंतवणुकीसाठी एक खिडकी योजना आणि सर्व आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व ‘निमा’च्या प्रयत्नांना बळकटी देणाऱ्या मोठ्या उद्योजकांना आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा पुरविल्या जातील. त्या उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमची दारे नेहमी खुली राहतील, असे आश्‍वासन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मोठ्या उद्योगांच्या प्रतिनिधींना दिले.

