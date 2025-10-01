Jalaj Sharma : नाशिकमध्ये मोठ्या उद्योगांना 'रेड कार्पेट'! जिल्हाधिकारी शर्मा यांचे 'निमा'च्या व्यासपीठावरून आश्वासन

नाशिक: जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व ‘निमा’च्या प्रयत्नांना बळकटी देणाऱ्या मोठ्या उद्योजकांना आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा पुरविल्या जातील. त्या उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमची दारे नेहमी खुली राहतील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मोठ्या उद्योगांच्या प्रतिनिधींना दिले..निमा हाऊस येथे जिल्ह्यातील मोठ्या उद्योगांच्या प्रतिनिधींबरोर प्रथमच स्वतंत्र संवाद सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे, त्या वेळी जिल्हाधिकारी शर्मा बोलत होते. व्यासपीठावर ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, कार्यकारी अभियंता जयवंत पवार, ‘आयमा’चे अध्यक्ष ललित बूब, ‘निमा’चे उपाध्यक्ष मनीष रावल, किशोर राठी, मोठे उद्योग समन्वयक समितीचे अध्यक्ष किरण पाटील उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, की उद्योग क्षेत्र हा राज्याच्या विकासाचा कणा आहे. मोठ्या उद्योगांमुळे शेकडो लघु व मध्यम उद्योगांना चालना मिळते. शासनाला सर्वाधिक महसूल या क्षेत्राकडून मिळतो. अनेकांना सक्षम रोजगार या उद्योगांमधून प्राप्त होत असल्याने या क्षेत्राकडे आमचे प्राधान्याने लक्ष असते. मोठ्या उद्योगांना विविध परवानग्या मिळविण्यासाठी एक खिडकी योजना कार्यन्वित करण्याकरिता जिल्हा प्रशासन भक्कम यंत्रणा उभी करेल..आशिष नहार यांनी उद्योगांचा विस्तार नाशिक परिक्षेत्रात करावा, असे आवाहन केले. ‘निमा’ त्यासाठी शासन व मोठ्या उद्योगांचे अधिकारी यांच्यात सुसंवाद घडवून आणण्याची भूमिका बजावेल, अशी ग्वाही दिली. अनेक विदेशी मोठ्या गुंतवणूकदार उद्योगांना शासनाच्या काही भूमिकांना विरोध करता येत नाही. त्यामुळे समन्वयासाठी ‘निमा’च्या व्यासपीठाची मदत होईल, असा विश्वास प्रतिनिधींनी व्यक्त केला. किरण पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. ‘निमा’चे सचिव राजेंद्र अहिरे यांनी आभार मानले. बैठकीला मोठ्या उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..Bullock cart Races: बब्या डॉन अन् स्पायडर ‘सतोबा केसरी’; टाकेवाडीच्या मैदानाला उदंड प्रतिसाद; ४०० हून अधिक बैलगाड्यांचा सहभाग.जिल्हाधिकाऱ्यांकडे समस्याजिल्ह्यात मोठ्या उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्या प्रतिनिधींनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडल्या. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते व स्वच्छता, सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी यंत्रणा, कुशल कामगार घडविण्याची गरज, अखंड वीजपुरवठा आदी बाबींवर प्रतिनिधींनी मते मांडली. नाशिक शहराला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यातील ड्रायपोर्टला गती देताना वाढवण बंदराचा मार्ग नाशिकवरून असला तरी विमान सेवाही विस्तारण्याची गरज प्रतिनिधींनी बोलून दाखविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.