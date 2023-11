Nashik Unseasonal Rain: कृषी आयुक्तांसमोर शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर; गेडाम यांच्याकडून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी

By

Nashik Unseasonal Rain : अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील द्राक्ष, कांदा व भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांनी जिल्ह्याची पाहणी केल्यानंतर कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी निफाड तालुक्याला भेट दिली.

त्यांच्यासमोर व्यथा मांडताना शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर झाले. शेतकऱ्यांचे अश्रू बघून गेडाम यांनाही अतीव दुःख झाले. (Inspection of damaged area by Agriculture Commissioner Praveen Gedam in niphad nashik news)

जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे ३४ हजार हेक्टरला तडाखा बसला आहे. यात सुमारे १२ हजार हेक्टरवरील द्राक्षबागा आडव्या झाल्या आहेत, तर दहा हजार हेक्टरवरील कांदा पिकाचे नुकसान झाले. राज्यात सर्वाधिक नुकसान हे नाशिक जिल्ह्यात झालेले असल्यामुळे कृषी आयुक्त गेडाम यांनीही निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन भेट घेतली.

आपले दुःख मांडताना शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर झाले. तळहातावरील फोडाप्रमाणे द्राक्षबाग सांभाळली. हाता-तोंडाशी आलेला घास पावसाने एका क्षणात हिरावून घेतला.

आता कोणाकडे मदत मागायची साहेब तुम्हीच सांगा, अशा शब्दांत त्यांनी व्यथा मांडली. गेडाम यांनी शेतकऱ्यांना धीर देत शक्य तेवढ्या लवकर शासकीय मदत करण्याची ग्वाही दिली. त्यांच्यासोबत कृषी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.