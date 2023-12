Nashik: देवदीपावलीनिमित्त उजळले जगदंबामातेचे मंदिर! वणीत किन्नरपंथीय समुहाचे प्रमुख भास्कर गुरू यांची शिष्यांसह पूजा

वणी : येथील जगदंबामाता मंदिरात देवदीपावलीनिमित्त किन्नरपंथीय समुहाचे प्रमुख भास्कर गुरू यांनी शिष्य व भाविकांसमवेत शेकडो दिवे प्रज्वलीत केले व फटाक्यांची आतिषबाजी केली. (Jagdambamata temple lit up on occasion of Devdeepavali Worship of Bhaskar Guru head of Kinnerpanthiya group in Vani with his disciples Nashik)